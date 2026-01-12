Guadalajara presenta agenda deportiva 2026 con eventos internacionales y programas de activación física

El Consejo Municipal del Deporte (COMUDE) Guadalajara presentó la agenda de actividades deportivas y de activación física 2026, la cual contempla eventos de talla internacional, programas comunitarios y acciones orientadas a promover estilos de vida saludables, fortalecer el tejido social y fomentar el uso de los espacios públicos en la ciudad.

COMUDE (Cortesía)

Durante la presentación, la Coordinadora de Construcción de Comunidad, Crystal Zavala López, destacó que 2026 será un año especial para Guadalajara, al coincidir con la Copa del Mundo de Futbol, lo que permitirá reforzar al deporte como un punto de encuentro para la ciudadanía.

“Compartimos una agenda amplia en un año significativo para la ciudad. El deporte, la cultura y los espacios públicos son herramientas clave para seguir construyendo comunidad, tal como lo ha instruido nuestra presidenta municipal, Verónica Delgadillo”, señaló.

Por su parte, el director general de COMUDE Guadalajara, David Prado, subrayó que la ciudad vivirá un año atípico y dinámico en materia deportiva, con actividades que se desarrollarán de forma paralela al Mundial.

“Presentamos un calendario general que busca ofrecer las mejores experiencias a las comunidades deportivas y a la ciudadanía en general, manteniendo y fortaleciendo los grandes eventos que ya distinguen a Guadalajara”, indicó.

Serial de Carreras y eventos emblemáticos

Las actividades iniciarán este domingo 18 de enero con la primera etapa del Serial de Carreras, en el marco del Día del Policía, el cual contará con etapas el 22 de marzo, 24 de mayo, 7 de junio, 25 de julio, 13 de septiembre, 25 de octubre y 22 de noviembre.

Cada carrera tendrá una temática distinta y las medallas formarán un rompecabezas coleccionable, que se completará al concluir todas las etapas. Las inscripciones serán gratuitas y, durante la entrega de kits, se solicitará la donación de artículos de higiene personal o juguetes, los cuales serán entregados al DIF Guadalajara.

Las inscripciones para la primera etapa abrirán este miércoles a las 10:00 horas.

Entre los eventos de mayor proyección destacan el 21K Guadalajara 2026 Electrolit, con Etiqueta Platinum de World Athletics, programado para el 22 de febrero; el Gran Giro GDL Electrolit, el 3 de mayo; y el Maratón GDL Skarch 2026, que se realizará el 8 de noviembre, junto con su tradicional Carrera de Relevos.

Además, el 23 de agosto se llevará a cabo el 10K del Día del Bombero, el 30 de septiembre el T21 Futbol Down Electrolit, y diversas competencias relacionadas con el calendario deportivo anual.

Activación física y programas comunitarios

En el marco del programa Actívate Libre, el 8 de marzo se realizará una megaclase por el Día Internacional de la Mujer, mientras que el 21 de julio se celebrará el evento Exprésate y Baila, con la participación de las 88 comunidades activas del programa.

Asimismo, el programa Bien de Noche regresará el primer sábado de cada mes, con la jornada nocturna de la Vía RecreActiva y actividades culturales. Durante el primer semestre también se desarrollará el programa de Comunidades Mundialistas, vinculado a la Copa del Mundo.

A partir de febrero volverán las Copas y Torneos Deportivos en disciplinas como basquetbol, futbol, tochito, voleibol, BMX, handball, natación, boxeo, beisbol y skate, además del Chapuzón Recreativo, que se realizará los fines de semana.

Finalmente, la Escuela Municipal de Ballet presentará la muestra del Repertorio Tradicional el 28 de junio y la tradicional presentación de El Cascanueces el 6 de diciembre.

El regidor Gabriel Vázquez Suárez, presidente de la Comisión Edilicia de Salud y Deportes, reafirmó el compromiso del Gobierno de Guadalajara con el bienestar de la población.

“El deporte es una herramienta clave para la salud, la convivencia y la apropiación de los espacios públicos. Desde el Ayuntamiento seguiremos impulsando políticas que beneficien directamente a las y los tapatíos”, concluyó.