Refuerzan Comisaría Vial de El Salto con nuevas patrullas y equipo de radiocomunicación

Como parte de la estrategia para fortalecer la coordinación de seguridad en el municipio, el Gobierno de El Salto entregó seis nuevas patrullas y equipo de radiocomunicación a elementos de la Comisaría Vial, encargados del patrullaje en todo el territorio municipal.

Las nuevas unidades permitirán mejorar la capacidad operativa y de respuesta de la corporación, mientras que el equipamiento de radiocomunicaciones fortalecerá la conexión con el Escudo C2, sistema estratégico para la atención oportuna de reportes ciudadanos y emergencias.

La presidenta municipal de El Salto, Nena Farías, informó que actualmente el municipio cuenta con más de 80 unidades vehiculares destinadas a tareas de seguridad, lo que ha permitido reforzar de manera significativa las herramientas de trabajo de las corporaciones municipales.

Refuerzan Policía Vial en El Salto (Cortesía)

La alcaldesa destacó que este fortalecimiento impacta directamente en la calidad del servicio que se brinda a la población, al ampliar la cobertura y mejorar los tiempos de respuesta en materia de seguridad vial y atención de incidentes.

Por su parte, el coordinador general de Seguridad, Adán Domínguez León, señaló que la actual administración ha realizado un esfuerzo sostenido para equipar a las distintas áreas, como Bomberos, Servicios Médicos y la Comisaría de Seguridad, que anteriormente operaban con recursos limitados.

De acuerdo con autoridades municipales, al inicio de la administración la coordinación de Seguridad contaba con apenas ocho vehículos en funcionamiento, además de varias unidades fuera de servicio por falta de mantenimiento.

El gobierno municipal subrayó que el objetivo no se limita a incrementar el número de unidades, sino a mejorar la calidad de los servicios que se prestan en una de las áreas consideradas prioritarias para el municipio: la seguridad pública.