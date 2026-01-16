Instalarán 76 nuevos radares de fotomultas en cruceros de la Zona Metropolitana de Guadalajara

La Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad (AMIM) confirmó que se alista la instalación de 76 nuevos radares de fotomultas en puntos estratégicos de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), con el objetivo de reducir los accidentes viales, particularmente en cruceros donde el exceso de velocidad ha generado una alta frecuencia de siniestros.

(La Crónica de Hoy)

Estos nuevos dispositivos se sumarán a los 63 radares ya existentes en la metrópoli y forman parte de un plan integral de movilidad que comenzó a implementarse desde 2025. El proyecto contempla su instalación en los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá y El Salto, con un enfoque preventivo en zonas consideradas de alto riesgo.

De acuerdo con el contrato 388/25, derivado de la Licitación Pública 371/2025, el proyecto tendrá una inversión de 698 millones 390 mil pesos, monto que será cubierto de manera multianual. La empresa WCD será la responsable de la instalación, operación y mantenimiento del sistema de fotomultas.

Además de los radares, el contrato incluye la adquisición de 96 unidades de flash, 12 computadoras, 12 monitores y el software especializado necesario para el funcionamiento del sistema, así como la conformación de un equipo encargado de la gestión y el envío de las infracciones a los conductores. Con ello, se busca consolidar el programa piloto que inició en noviembre del año pasado.

Según lo establecido, la Agencia prevé que 20 de los 76 nuevos dispositivos comiencen a operar en 2026, mientras que el resto se instalará de forma gradual en los años posteriores, hasta completar la ampliación del sistema de control de velocidad en la metrópoli.

Aunque el contrato no especifica los puntos exactos donde se colocarán los nuevos radares, la AMIM adelantó que se reforzará la vigilancia en vialidades con alta peligrosidad, entre ellas la avenida 8 de Julio, conocida por la circulación de camiones de carga a alta velocidad. También se contempla fortalecer la supervisión en el Circuito Metropolitano, el Camino Real a Colima, así como en zonas críticas de Periférico, Tabachines, López Mateos y Colón.

La dependencia destacó que la estrategia de fotomultas ha mostrado resultados positivos en diversos puntos de la ciudad. En la avenida Lázaro Cárdenas, a la altura de la colonia Del Fresno, los accidentes viales se han reducido en 57 por ciento desde la instalación de los radares en 2019, mientras que en Revolución, a la altura de La Loma, la disminución ha sido del 42 por ciento.

Con la ampliación de este sistema, las autoridades buscan fortalecer la seguridad vial, disminuir la velocidad excesiva y avanzar hacia una movilidad más segura para peatones, ciclistas y automovilistas en la Zona Metropolitana de Guadalajara.