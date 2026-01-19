Inaugura Quirino avenida La Tijera que ayuda a la movilidad entre López Mateos y Camino Real

El Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga inauguró la modernización de la avenida La Tijera, vialidad que funcionará como ruta alterna entre avenida López Mateos y Camino Real a Colima, con el objetivo de mejorar la movilidad en esta zona del sur de la metrópoli.

La obra, que requirió una inversión de 108 millones de pesos y se realizó en coordinación con el Gobierno del Estado, forma parte de un esquema de infraestructura vial complementaria para desahogar el tránsito en el corredor López Mateos, considerado uno de los de mayor carga vehicular en el municipio.

El presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, explicó que la intervención permitirá fortalecer la conectividad entre ambas arterias y ofrecer una opción adicional a los automovilistas.

“Es una obra muy importante de conectividad entre López Mateos y Camino Real… esta calle nos va a ayudar a poder tener una mayor conectividad en esta zona donde más necesitamos”, señaló.

Detalló que, tras un reordenamiento integral que incluyó el retiro de estacionamientos irregulares y del transporte de carga que ocupaba la vialidad, avenida La Tijera operará como una alternativa para incorporarse de López Mateos a Camino Real y viceversa.

Inauguran avenida La Tijera, conecta López Mateos con Camino Real a Colima (Cortesía)

Añadió que esta vialidad se suma a otros proyectos en proceso en San Agustín y Gavilanes Oriente, con los que se conformarán tres rutas alternas en los extremos sur, centro y norte de la zona. Durante el acto inaugural, el director de Obras Públicas del municipio, Celso de Jesús Álvarez, indicó que la intervención fue integral y no se limitó al pavimento.

Los trabajos incluyeron concreto hidráulico de alta durabilidad, la renovación total de redes de agua potable y drenaje, así como la instalación de un colector pluvial de gran capacidad para mejorar las condiciones durante la temporada de lluvias. En total, se intervinieron cerca de mil 600 metros lineales y más de 22 mil metros cuadrados de superficie.

La vialidad cuenta ahora con banquetas accesibles, cruceros seguros, señalamiento horizontal y vertical, iluminación renovada, semaforización, mobiliario urbano y arbolado.

En materia de acciones complementarias, el alcalde confirmó avances en un programa piloto de transporte escolar, que iniciará con un grupo de escuelas privadas y se encuentra en fase de definición técnica y financiera, con la intención de realizar pruebas a partir de febrero.

Asimismo, informó que se analizan posibles cambios de sentidos viales en calles como boulevard Bosques de Santa Anita y camino a Las Moras, a partir de estudios especializados en movilidad.

Hacia el cierre del acto, el regidor Tonatiuh Zárate señaló que la obra de avenida La Tijera había sido solicitada desde administraciones anteriores por vecinos de la zona y que ya se observan beneficios en la circulación. Indicó que, si bien no resuelve por completo la problemática de López Mateos Sur, sí contribuye a aliviar el tráfico y a mejorar la conexión con Camino Real a Colima.

Agrega que se prevén otras obras alternas en el corredor y que también se contempla la intervención de la Unidad Deportiva Tulipanes, una gestión realizada por regidores, delegados y vecinos.

De acuerdo con el Ayuntamiento, en el corredor López Mateos se han realizado 22 obras viales y de infraestructura, con una inversión acumulada superior a los 491 millones de pesos.