C5 Escudo Jalisco amplia monitoreo para acelerar atención de emergencias

Jalisco amplia monitoreo para optimizar la atención de emergencias

Como método para lograr una mejor calidad de respuesta a llamadas de emergencia que fortalezcan la capacidad operativa de las corporaciones de seguridad y auxilio, distintas autoridades como Gobierno como DEFENSA, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad, Fiscalía de Jalisco, entre otras, acordaron reforzar las acciones de monitoreo en el marco de la Novena Reunión de Centros de Mando del Área Metropolitana de Guadalajara.

En la reunión para lograr este acuerdo de medidas se dio a conocer qué se priorizó en la agenda la homologación de procesos interinstitucionales, mediante un trabajo que permite evaluar áreas de oportunidad, optimizar tiempos de reacción y replicar casos de éxito.

Los participantes en la reunión conocieron el avance en el fortalecimiento de la infraestructura de seguridad mediante la instalación de nuevos puntos de monitoreo estratégico en algunos de los municipios del estado.

Esta acción busca consolida una cobertura integral para la prevención del delito y la atención oportuna de emergencias en el área metropolitana.

También se impulsa la atención integral a las violencias mediante herramientas innovadoras como la Videollamada C5, que permite activar la cámara del dispositivo móvil, con el consentimiento del quien reporta, para una mejor valoración de la emergencia.

Otros de los métodos de apoyo son, la línea de Denuncia Anónima 089, el Botón de Auxilio y Botón de Pánico, los Puntos Púrpura, el dispositivo Pulso de Vida, así como espacios seguros en estaciones de transporte y tiendas de conveniencia.

Todas estas medidas buscan conformar un ecosistema tecnológico que refuerza la protección de la ciudadanía y mejora la respuesta ante situaciones de riesgo.