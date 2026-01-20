Elige el Congreso a Eduardo Cipriano Manzanilla como nuevo Fiscal Anticorrupción de Jalisco

Nuevo fiscal anticorrupción

Con 32 votos a favor, el Congreso del Estado eligió al abogado Eduardo Cipriano Manzanilla Aznárez, como el nuevo fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, por un periodo de siete años.

En la elección por cédula (voto secreto) registrada en la sesión extraordinaria del Congreso, hubo un voto para Ricardo Sánchez Beruben y ninguno para la otra integrante de la terna, Tatiana Anaya Zúñiga. Además, hubo cuatro votos nulos, uno de ellos de la morenista Itzul Barrera, quien señaló que el nuevo fiscal “es empleado del gobernador Pablo Lemus”, ya que hasta hoy se desempeñó como director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud.

De esta forma, Manzanilla Aznárez recibió votos de todas las bancadas parlamentarias, excepto de Futuro.

El coordinador parlamentario de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla, advirtió que el nuevo titular de la Fiscalía Anticorrupción, tiene un reto enorme para ganar credibilidad, ya que la percepción de la gente sobre esa labor es de apenas de 26 sobre una calificación de 100 puntos.

“El objeto esencial de esta Fiscalía es uno solo: perseguir eficazmente los delitos desde el poder. Nada más, pero tampoco, nada menos. Sin independencia real, sin autonomía funcional, sin estabilidad en el cargo y sin blindaje frente a presiones políticas, una Fiscalía Anticorrupción no combate a la corrupción, la administra”, subrayó Bravo Padilla.

Por su parte, en entrevista posterior, el coordinador de la bancada de MC, José Luis Tostado Bastidas, defendió el perfil profesional del abogado elegido, esto pese a que forma parte de la Administración estatal. Añadió como “importante” el acuerdo que se alcanzó entre los grupos parlamentarios.

“Cumplimos con nuestro mandato de acuerdo a la propia convocatoria que emitió el Congreso y era importante cumplirlo en tiempo y forma y estamos muy contentos que en la primera sesión donde impliquen acuerdos necesarios de mayorías se logren y la votación está ahí. El número de votos con los que se designa al fiscal confirma que hubo una buena propuesta en la terna y que hubo el consenso entre los diputados para encontrar un perfil adecuado a la responsabilidad que viene”, enfatizó Tostado.

El nuevo fiscal anticorrupción asumirá el cargo el 15 de febrero, hasta 2033 y releva en el puesto a Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar.