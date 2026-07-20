Guadalajara reporta saldo blanco tras la final del Mundial 2026 en el FIFA Fan Festival

El Gobierno de Guadalajara informó que la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, disputada entre las selecciones de España y Argentina, concluyó con saldo blanco en el FIFA Fan Festival y el Centro Histórico de la ciudad.

La presidenta municipal, Vero Delgadillo, supervisó el operativo implementado por autoridades de los tres órdenes de gobierno y destacó que más de 33 mil 500 personas acudieron al FIFA Fan Festival y sus alrededores para seguir el encuentro, sin que se registraran incidentes de consideración.

“Esta ciudad habla por sí sola, su gente lo entregó todo y nosotros también. Abrigamos el evento deportivo más importante del mundo y, al mismo tiempo, la ciudad siguió funcionando perfectamente”, afirmó la alcaldesa.

De acuerdo con el Ayuntamiento, la asistencia durante la final fue de 33 mil 522 aficionados, cifra con la que Guadalajara cerró las actividades mundialistas en el espacio público y, según la administración municipal, se consolidó como una de las sedes más destacadas del torneo.

Delgadillo agradeció la participación de la ciudadanía, así como de turistas nacionales e internacionales, por el ambiente de convivencia que se vivió durante las actividades del Mundial.

También reconoció el trabajo coordinado entre los gobiernos municipal, estatal y federal, así como el desempeño de los cuerpos de seguridad, protección civil, atención médica y movilidad que participaron durante los 39 días de actividades relacionadas con la justa mundialista.

Para resguardar a las y los asistentes, el Gobierno de Guadalajara desplegó un operativo con más de 2 mil elementos, integrado por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad de Jalisco, Policía de Guadalajara, Protección Civil y Bomberos, Servicios Médicos Municipales, Movilidad, Juzgados Móviles y DIF Guadalajara, además de corporaciones policiacas de municipios metropolitanos como Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, El Salto, Juanacatlán e Ixtlahuacán de los Membrillos.

La presidenta municipal también agradeció el respaldo del gobernador Pablo Lemus y de los municipios que participaron en el operativo, al señalar que la coordinación institucional fue clave para mantener el orden y garantizar la seguridad durante la celebración de la final del Mundial.