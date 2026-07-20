Avalan reformas para que se de atención digna a familias de desaparecidos

. Tonantzin Cárdenas diputada de Futuro y presidenta de Comisión Especial de Atención a Personas Desaparecidas.

La Comisión Especial de Atención a Personas Desaparecidas del Congreso aprobó diversas reformas a la Ley de Personas Desaparecidas, las cuales buscan fortalecer la atención a las familias que viven en los municipios fuera del Área Metropolitana de Guadalajara.

Los legisladores también avalaron hacer una petición formal al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) para que asigne más personal para la toma y recolección de muestras de ADN y para atender a las familias que revisan el archivo de fotografías de los cuerpos sin identificar, para localizar a sus familiares.

En el caso de las reformas a la Ley de Personas Desaparecidas, se incluyen 15 acciones de los 50 compromisos que hizo esa comisión legislativa, con los colectivos y organismos de la sociedad civil, quienes piden atención digna, explicó Tonantzin Cárdenas, quien pidió a todas las bancadas a que el documento respectivo se apruebe en breve, en el pleno.

El documento se presentó en la Oficialía de Partes y será suscrito por los legisladores en forma individual, ya que la Comisión no tiene facultades legales para aprobar dictámenes.

“Entre los principales cambios de esta Ley se encuentran fortalecer la atención en municipios fuera del AMG, mejorar la coordinación y fortalecer las capacidades entre las autoridades encargadas ante la atención a las familias, garantizar el enfoque psicosocial, perspectiva de género, el enfoque especializado y diferencial y el principio de no revictimización, así como reconocer el derecho de las víctimas a colocar y difundir fichas de búsqueda en espacios públicos”, explicó.

Sobre la falta de personal existente en el IJCF, la legisladora señaló que los colectivos de familiares de personas desaparecidas han dicho que hace falta por lo menos contratar a 35 peritos forenses y de otras áreas.

“Mediante el cual se envía un atento y respetuoso exhorto al Instituto de Ciencias Forenses para que solicite los recursos necesarios para fortalecer al personal encargado de atender a las personas que buscan a sus familiares en la institución, particularmente en los ejercicios de galería fotográfica, la toma y recolección de muestras de ADN y la realización de brigadas vinculadas con dichas actividades”, precisó.

A la sesión de la Comisión asistieron cinco de los ocho legisladores que la integran. La diputada de Morena, Itzul Barrera, pidió llamar la atención a los representantes de MC, Montserrat Pérez Cisneros y Omar Cervantes Rivera, por sus repetidas faltas.

“Me gustaría saber cuántas faltas tienen los diputados de MC en esta Comisión, porque en las últimas sesiones del Pleno algunos diputados se han subido (a la tribuna) a hablar sobre el tema de las y los desaparecidos, Sin embargo, han estado ausentes los últimos meses en la Comisión, solo tomaron importancia en un inicio, cuando derivado del rancho Izaguirre tenían que quizás combatir las propuestas de la oposición, pero a mi me parece que debe hacerse pública la ausencia constante y la poca importancia que le dan”, finalizó.

La secretaría técnica de la Comisión Especial de Atención a Personas Desaparecidas reportó que, en un año y cuatro meses, la legisladora de MC Montserrat Pérez tiene nueve faltas a las sesiones de trabajo, por ocho inasistencias de Omar Cervantes, desde la apertura de esa Comisión, el 25 de marzo de 2025.