IJCF organiza Congreso Regional para impulsar humanismo e innovación en Ciencias Forenses

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Con el objetivo de fortalecer una práctica pericial centrada en la dignidad humana, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) realizará el Congreso Regional Humanismo en las Ciencias Forenses, los días 20 y 21 de agosto en el Salón de Usos Múltiples de la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA).

Este espacio académico reunirá a especialistas provenientes de los servicios periciales de Jalisco, Zacatecas, Guanajuato, Colima y Aguascalientes, además de personal del servicio público, docentes y estudiantes, para compartir conocimientos, experiencias y buenas prácticas en materia forense.

Alejandro Axel Rivera Martínez, Director General del IJCF, destacó que este encuentro busca consolidar un modelo de atención que combine el rigor científico con un enfoque humanista, colocando a las personas, sus familias y la sociedad en el centro de la labor pericial.

Durante las actividades se abordarán temas relacionados con el respeto a la dignidad humana, la atención centrada en las víctimas y sus familias, el compromiso con la verdad, la ética profesional, la protección de los derechos humanos y el papel de las Ciencias Forenses como herramienta fundamental para el acceso a la justicia.

La conferencia magistral estará a cargo de Luz del Carmen Godínez González, Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), quien expondrá la importancia de incorporar una perspectiva de derechos humanos en el ejercicio de las Ciencias Forenses.

El programa académico incluirá conferencias, talleres especializados y la participación de especialistas de la región Occidente, quienes compartirán experiencias institucionales y modelos de atención orientados a fortalecer la calidad y la humanización de los servicios forenses.

Las personas interesadas podrán consultar el programa completo de actividades en el enlace programa del Congreso y realizar su inscripción de manera virtual a través del sitio registro en línea.

Con la realización de este Congreso, el IJCF refrenda su compromiso con el respeto a los derechos humanos de las víctimas y víctimas indirectas, mediante la mejora continua de sus servicios, la actualización de protocolos, la capacitación permanente de su personal y la generación de espacios académicos que impulsen una práctica pericial cada vez más científica, ética y humana.