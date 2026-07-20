Jalisco fortalece la prevención del suicidio con capacitación a servidores públicos de 45 municipios

Con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales para la prevención del suicidio, el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, a través del Centro de Prevención Social del Estado de Jalisco, concluyó el ciclo de conferencias “Comprender el suicidio: prevención, intervención y acompañamiento comunitario”, en el que participaron 116 personas servidoras públicas de 45 municipios de la entidad.

La capacitación estuvo dirigida a personal que realiza labores de prevención social, atención psicológica, salud mental y acompañamiento psicosocial, con el propósito de dotarlo de herramientas para identificar factores de riesgo, brindar una intervención inicial y fortalecer la atención comunitaria ante la conducta suicida.

La última sesión, titulada “Postvención, duelo por suicidio y prevención comunitaria”, se realizó de manera virtual y marcó el cierre del proceso formativo, considerado la primera acción de la Estrategia para el Fortalecimiento de Capacidades Municipales para la Prevención del Suicidio, impulsada por el Centro de Prevención Social del Estado de Jalisco.

Como parte de esta estrategia, las autoridades informaron que durante los próximos meses se desarrollarán nuevas acciones de capacitación, además de herramientas técnicas, materiales de sensibilización y mecanismos de coordinación entre instituciones para fortalecer la prevención del suicidio desde un enfoque comunitario e interinstitucional.

Las cuatro conferencias se realizaron los días 9, 10, 16 y 17 de julio en modalidad virtual. Durante las sesiones, las y los participantes abordaron temas como la comprensión integral de la conducta suicida, factores de riesgo y de protección, identificación de señales de alerta, primeros auxilios psicológicos, procesos de canalización y el acompañamiento a personas, familias y comunidades.

La capacitación fue impartida por Daniel Gómez Hernández, especialista en Psicología Clínica y Psicoterapia Cognitivo-Conductual, con experiencia en salud mental y prevención del suicidio.

El Centro de Prevención Social del Estado de Jalisco señaló que estas acciones forman parte de su estrategia para fortalecer las capacidades de los municipios e impulsar políticas públicas preventivas enfocadas en la protección de la vida, la salud mental y la construcción de comunidades más seguras y solidarias.