Gobierno de Jalisco lanza convocatoria para entregar concesiones a choferes con más de 10 años de servicio

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El Gobierno del Estado de Jalisco presentó la convocatoria para el Registro y Acreditación de Antigüedad de las personas conductoras de taxis y el proceso para la entrega de nuevas concesiones, dirigida a choferes con más de 10 años de servicio que residan en cualquiera de los 125 municipios del estado.

La presentación fue encabezada por Alberto Esquer, Jefe de Gabinete; Diego Monraz, Secretario del Transporte; Cynthia Cantero Pacheco, Secretaria de Planeación y Participación Ciudadana; y Juan Huerta Peres, Secretario General de la CTM Jalisco.

“Vamos a empezar a recibir los expedientes de todos los operadores que tienen más de 10 años y que jamás pensaron tener en su propiedad y en su patrimonio una concesión”, señaló Esquer, quien destacó que este programa busca reconocer la trayectoria y compromiso de los conductores.

Por su parte, Monraz informó que en Jalisco operan más de 20 mil concesiones de taxis, de las cuales 12 mil trabajan en la Zona Metropolitana de Guadalajara y 8 mil en municipios del interior del estado. Estimó que podrían entregarse más de mil nuevas concesiones, aunque aclaró que el número final dependerá de los choferes que acrediten su antigüedad y actividad continua.

El funcionario subrayó que los taxis tradicionales siguen siendo indispensables para la movilidad de la población, por lo que el objetivo es equilibrar su operación con los servicios de plataforma, garantizando condiciones de competencia justa. “Nosotros lo que queremos es oxigenar, apoyar y promover el eslabón del taxi porque este no puede ni debe desaparecerse, se debe fortalecer”, afirmó.

La recepción de documentos iniciará en julio y concluirá a finales de octubre, mientras que la entrega de concesiones se realizará a finales de este año y durante el primer trimestre de 2027.

Con esta convocatoria, el Gobierno de Jalisco busca fortalecer el sector del transporte público, reconocer la experiencia de los conductores y promover un modelo de movilidad más justo y equilibrado en todo el estado.