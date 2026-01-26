Confirma Lemus que maquinitas tragamonedas son operadas por el crimen organizado

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó que las máquinas tragamonedas están relacionados con grupos delincuenciales, por lo que el tema que forma parte de la agenda de seguridad estatal y metropolitana.

“Sí, es una realidad, los grupos delincuenciales están atrás de estos negocios de las máquinas tragamonedas”, sostuvo el mandatario, al explicar el contexto de los operativos que se realizan principalmente en el Área Metropolitana de Guadalajara.

Lemus aclaró que la responsabilidad directa para la incautación de estas máquinas recae, en primera instancia, en las áreas de inspección y vigilancia de los gobiernos municipales. “La responsabilidad directa es de las áreas de inspección y vigilancia municipal, en una primera instancia”, puntualizó.

Indicó que el tema se aborda de manera permanente en las mesas estatales y metropolitanas de seguridad, y que tanto la Guardia Nacional como el Gobierno de Jalisco han solicitado a presidentas y presidentes municipales reforzar los operativos para retirar estos dispositivos.

“Algo que tanto la Guardia Nacional como el gobierno de Jalisco han estado pidiendo a los presidentes y presidentas municipales son operativos para incautar estas máquinas tragamonedas”, explicó.

El gobernador recordó que envió una iniciativa, a través del Instituto Metropolitano de Planeación (IMEPLAN), para que el Gobierno del Estado pudiera apoyar a los municipios en tareas de inspección y vigilancia. Sin embargo, precisó que dicha propuesta no ha sido aprobada por los plenos de los ayuntamientos metropolitanos.

Ante este escenario, Lemus reiteró la disposición de su administración para colaborar con los municipios que decidan avanzar en convenios de coordinación.

“Nuevamente ofrezco también el apoyo del gobierno del estado de Jalisco a los municipios del área metropolitana y a cualquier otro de Jalisco a aprobar este tipo de convenios”, expresó.

Añadió que estos acuerdos permitirían al Gobierno del Estado apoyar en la incautación de máquinas tragamonedas y otras actividades irregulares, como comercio ilegal en tianguis y la colocación de espectaculares no autorizados.