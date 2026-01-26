Diego Monraz asume presidencia de la AMAM con compromiso de continuidad y visión compartida

. Diego Monraz asume la presidencia de la AMAM.

Tras la salida de Daniel Sibaja como secretario de Movilidad del Estado de México y, por ende, de la presidencia de la AMAM, Diego Monraz Villaseñor asumió la dirección de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad, con el firme compromiso de dar continuidad al trabajo conjunto realizado por las autoridades locales e instituciones que integran esta asociación.

“Las autoridades que constituimos la #AMAM trabajamos desde el diálogo, la colaboración y la visión compartida”, expresó Monraz, al agradecer públicamente la participación de Sibaja y reconocer el esfuerzo colectivo de la junta directiva.

La AMAM agrupa a más de 30 entidades federativas y municipios con atribuciones en materia de transporte y movilidad, y ha sido clave en la construcción de políticas públicas que priorizan al peatón, al transporte público y a la equidad territorial.

Monraz subrayó que los retos actuales —como la descarbonización del transporte, la mejora de la infraestructura vial y la inclusión de tecnologías limpias— requieren esfuerzos coordinados y voluntad política. En ese sentido, destacó que la Agenda Nacional de Movilidad 2024–2030 marca una ruta clara para:

Fortalecer las capacidades institucionales.

Consolidar al transporte público como eje de desarrollo.

Profesionalizar el sector.

Impulsar instrumentos para un transporte bajo en emisiones.

Promover una movilidad segura, resiliente e incluyente.

“La movilidad no se transforma desde la imposición, sino desde la escucha activa y el trabajo conjunto”, concluyó Monraz, reafirmando el papel estratégico de la AMAM como espacio de articulación entre gobiernos estatales, municipales y organismos especializados.