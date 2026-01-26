Impulsa Guadalajara la producción de arbolado urbano desde su Vivero Municipal

Desde el Vivero Municipal, el Gobierno de Guadalajara impulsa una estrategia integral para la producción, cuidado y seguimiento del arbolado urbano, el cual posteriormente se planta en calles, avenidas, parques y espacios públicos de la ciudad. Este trabajo, coordinado por la Dirección de Medio Ambiente, permite fortalecer los espacios verdes con especies nativas y adecuadas al entorno urbano, contribuyendo a la preservación ambiental y a una mejor calidad de vida para la población.

Vivero Municipal (Cortesía)

La titular de la dependencia, Libertad Zavala, explicó que cada árbol que hoy forma parte del paisaje urbano pasó antes por un proceso técnico y cuidadoso dentro del vivero, donde algunos ejemplares se desarrollan desde semilla y otros provienen de donaciones, pero todos reciben el mismo seguimiento especializado. Destacó que este modelo garantiza árboles más fuertes y con mayores probabilidades de adaptación y supervivencia en la ciudad.

En el Vivero Municipal labora un equipo de 42 personas, entre jardineras, jardineros y personal técnico especializado, quienes dan mantenimiento permanente a las distintas áreas e invernaderos. Uno de los procesos más representativos es la recolección anual de semillas en la Barranca de Huentitán, donde biólogas y biólogos recuperan especies nativas que después son germinadas y cuidadas hasta alcanzar el tamaño adecuado para su plantación.

Zavala subrayó que el vivero refleja un trabajo colectivo constante, en el que mujeres y hombres cuidan cada planta durante todo el año. Actualmente, en este espacio se producen diversas especies seleccionadas por su resistencia y beneficios ambientales, como fresno, primavera, rosa morada, olivo, majagua, arrayán, mezquite, parota, higuera, guamúchil y cacaloxúchil, entre otras, todas pensadas para fortalecer el arbolado urbano de Guadalajara.

Gracias a este manejo integral, la ciudad cuenta con más de un millón de árboles y mantiene el reconocimiento internacional Ciudad Árbol del Mundo, un distintivo que no solo evalúa la cantidad de arbolado, sino también su manejo técnico, social y ambiental. De acuerdo con la directora, este reconocimiento refleja el compromiso de Guadalajara por consolidarse como una ciudad más verde y con beneficios ambientales y sociales reales.

Durante 2025, el Gobierno de Guadalajara logró la plantación de más de 20 mil árboles, incluidos 500 en el Centro Histórico, donde se retiró concreto y se habilitaron cajetes para devolver permeabilidad al suelo y mejorar las condiciones ambientales. Para 2026, la estrategia mantendrá una meta similar, con un enfoque prioritario en colonias identificadas como islas de calor, a partir de análisis técnicos que consideran vegetación, superficie de concreto y exposición solar.

Además del arbolado urbano, el vivero también produce plantas ornamentales. En diciembre de 2025 se logró la producción de más de 300 Nochebuenas, las cuales fueron entregadas a vecinas y vecinos de la ciudad como parte de las acciones de fortalecimiento comunitario y ambiental.

Finalmente, Libertad Zavala enfatizó que el cuidado del arbolado urbano es una corresponsabilidad entre gobierno y ciudadanía. La población puede solicitar gratuitamente un árbol mediante el modelo de adopción del Gobierno de Guadalajara, ya sea de forma presencial o escribiendo al correo arboladourbano@guadalajara.gob.mx, con el compromiso de brindar riego y cuidados adecuados. Las plantaciones se realizan durante todo el año y, en temporada de lluvias, se refuerzan las acciones en avenidas, parques, camellones y unidades deportivas, garantizando siempre el seguimiento y cuidado del arbolado.