Se va de Morena el diputado Alberto Alfaro; le dan bienvenida en el PVEM

Alberto Alfaro García, representante del distrito 16 (Tlaquepaque). El martes próximo dará una rueda de prensa, para explicar sus razones.

El legislador Alberto Alfaro García, representante del distrito 16 de Tlaquepaque, dejó las filas de Morena, para sumarse a la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Alfaro fue regidor en el Ayuntamiento de Tlaquepaque entre 2018 y 2021, a donde llegó por la vía independiente y luego anunció su ingreso a Morena.

En poco más de un año que tiene como legislador, Alberto Alfaro mantuvo diferencias con quien fue su coordinador parlamentario en Morena, Miguel de la Rosa Figueroa.

Como presidente de la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción del Congreso, Alfaro buscó que el auditor superior del estado, Jorge Alejandro Ortíz Ramírez, no repitiera en el cargo. Sin embargo, su propia bancada apoyó a Ortiz para reelegirse dejándolo solo.

Alberto Alfaro hará oficial su salida de la bancada de Morena, en la presentación de la Agenda Legislativa del PVEM, a efectuarse el jueves 5 de febrero en el patio del Congreso. Antes, dará una rueda de prensa el próximo martes 3.

Ahora, el Grupo Parlamentario de Morena, que comenzó esta 64 legislatura con 10 legisladores, únicamente se queda con siete integrantes, tras las salidas de Alejandro Puerto, Brenda Carrera y ahora Alberto Alfaro.

En tanto, la fracción legislativa del PVEM se fortalece, ya que cuenta ahora con cuatro legisladores: el coordinador, José Guadalupe Buenrostro, Yussara Canales, Brenda Carrera y Alberto Alfaro.