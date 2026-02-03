El PT apoya a Almaguer para que siga como legislador, pese a antecedentes penales

. .

El diputado del Partido del Trabajo (PT), Leonardo Almaguer Castañeda, no se presentó en la rueda de prensa anunciada en el Congreso, para responder ante el señalamiento de que ocultó que tuvo antecedentes penales en 2004.

En su lugar, salió en la defensa del legislador local, José Luis Sánchez González, comisionado del PT en Jalisco y diputado federal, quien dijo que los delitos de robo calificado y delincuencia organizada ya prescribieron, por lo que, sí presentó una carta de no antecedentes penales para poder ser registrado como candidato a legislador por el distrito 13, en coalición con Morena y el Partido Verde.

Añadió que el responsable de la difusión de los antecedentes de Leonardo Almaguer, es el gobernador Pablo Lemus, ya que busca silenciar las voces críticas tras el aumento a la tarifa del transporte público.

“¿Por qué postulamos a Leonardo Almaguer?, primero, porque no tenía impedimento legal. Si hubiera tenido un impedimento legal, simplemente no procede su registro, pero desde el punto de vista político, que es el análisis que hacemos nosotros, consideramos que Leonardo tenía y tiene las capacidades y además la formación ideológica y política, la cultura, para representar con dignidad y valentía los intereses del pueblo de Jalisco y creo que no nos hemos equivocado”, aseguró el dirigente petista.

Por momentos, la rueda de prensa realizada en el patio del Congreso se convirtió en un mitin, ya que al lugar acudieron simpatizantes del legislador y lanzaban gritos de “fuera Lemus” y encaraban a algunos reporteros que hacían preguntas.

El dirigente petista, José Luis Sánchez González, aclaró que Almaguer permanecerá como diputado y tiene el respaldo del PT.

“(Almaguer) Nomás está preparando su salida de su casa para venir mañana o pasado aquí al Congreso, pero no más allá de eso. Y en segundo lugar, miren aquí está el suplente (Antonio Ramírez García), que además no les va a ir bien a Movimiento Ciudadano. Si entrara el suplente, que no va a ser así, porque nosotros sostenemos al compañero Leonardo Almaguer, pero si entrara, no les va a ir bien tampoco, porque es igual o más firme que el propio Leonardo Almaguer”, respondió.

Ante la petición de MC para que Leonardo Almaguer se presente ante el pleno a dar explicaciones, Sánchez González aseguró que su compañero si aceptará ese llamado y rendirá cuentas ante la asamblea de legisladoras y legisladores.