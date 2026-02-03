Inicia consulta pública para actualizar desarrollo urbano en Tlajomulco

Con el objetivo de que Tlajomulco continúe su crecimiento de manera ordenada, con protección a sus zonas naturales y preservación de tradiciones y actividades económicas locales, se llevó a cabo la primera sesión de la Consulta Pública para la actualización de los instrumentos de planeación urbana y ambiental: el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) y el Programa Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU).

En esta primera actividad participaron el secretario general del Ayuntamiento, Tomás Figueroa Padilla; el coordinador general de Gestión del Territorio y Obras Públicas, René Caro Gómez; la regidora y presidenta de la Comisión de Planeación Socioeconómica y Urbana, Violetta Vega; y el director de Planeación, Erick González.

Durante la sesión, René Caro Gómez destacó la importancia de estos ejercicios de participación ciudadana, al señalar que ambos instrumentos no se actualizan desde hace 15 años, por lo que ahora deben ajustarse a las nuevas necesidades del municipio.

“Por eso la importancia de contar con estos instrumentos actualizados. Esta consulta pública se realizará durante seis semanas; inicia hoy, 3 de febrero, y concluirá el 13 de marzo, periodo en el cual las personas, instituciones y organizaciones que deseen conocer la propuesta de los nuevos instrumentos de planeación podrán hacerlo y, si así lo deciden, presentar observaciones”, explicó.

Detalló que la consulta se desarrollará en dos modalidades: una presencial, con un módulo para recibir observaciones en la cabecera municipal, y otra a través de un micrositio creado por el Ayuntamiento para facilitar que la ciudadanía acceda a la información y registre sus aportaciones desde internet.

El funcionario subrayó que, siguiendo el plan de trabajo del presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, Tlajomulco debe crecer con orden, por lo que estos instrumentos definirán en qué zonas se permitirá la urbanización y cuáles deberán conservarse por su valor ambiental. Además, contribuirán a proteger actividades agrícolas y ganaderas que forman parte de la identidad y tradiciones del municipio.

Se informó que las personas interesadas en presentar observaciones tendrán la certeza de recibir respuesta por parte del municipio, conforme a la normatividad vigente. Asimismo, se dará a conocer el calendario de las más de 20 sesiones contempladas para las distintas regiones del municipio a través de los canales oficiales del Ayuntamiento y redes sociales.