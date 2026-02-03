Realizan jornada “Prevención para la Paz” en secundaria de Tlaquepaque

Con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención y fomentar entornos escolares seguros, se llevó a cabo la jornada “Prevención para la Paz” en la secundaria técnica número 121, ubicada en la colonia Artesanos, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

Durante el acto protocolario, la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, señaló que la construcción de la paz parte de una visión humanista que impulsa la cohesión social, el sentido de comunidad y el reconocimiento mutuo entre las personas.

“Construir la paz es generar lazos comunitarios, es reconocernos como compañeras y compañeros que buscamos un entorno seguro y una vida en paz”, expresó la alcaldesa ante estudiantes y autoridades presentes.

La presidenta municipal subrayó la importancia de que las y los estudiantes no se sientan solos ni busquen respuestas en contextos de violencia, al señalar que este tipo de escenarios no representan alternativas reales para su desarrollo personal.

Jornada de la paz en secundaria 121 de Tlaquepaque (Cortesía)

“No queremos que vean en la violencia una salida. Por eso realizamos un esfuerzo conjunto para promover una cultura de paz mediante talleres y exhibiciones, con la participación de fuerzas federales, estatales y municipales”, afirmó.

Laura Imelda destacó que estas acciones reflejan el compromiso del gobierno municipal con la niñez y juventud de Tlaquepaque, al asegurar que encontrarán en las instituciones aliadas que acompañan e impulsan oportunidades para su bienestar.

La jornada “Prevención para la Paz”, implementada por el Gobierno de México en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, forma parte de una serie de actividades que se realizan en planteles de educación primaria y media superior, con la participación de áreas de Prevención del Delito y Proximidad Social de los tres órdenes de gobierno.

Durante las actividades, el alumnado dialogó con autoridades sobre la toma de decisiones responsables, así como sobre riesgos y consecuencias de conductas que pueden poner en peligro su integridad y su futuro.

Se abordaron temas como prevención de la violencia, legalidad, convivencia pacífica y toma de decisiones conscientes, además de dinámicas de proximidad social que permitieron una interacción directa entre estudiantes y autoridades, fortaleciendo la confianza y el vínculo comunitario.