Refuerza Vero Delgadillo a la Comisaría de Guadalajara con nuevo equipamiento y unidades

Con una inversión de 111 millones 704 mil 032.72 pesos, el Gobierno de Guadalajara fortaleció la capacidad operativa de la Comisaría de Seguridad Ciudadana, mediante la entrega de unidades, uniformes y equipo táctico, como parte de la segunda etapa de equipamiento de la corporación.

Equipa Vero Delgadillo a Comisaría de Guadalajara con unidades, uniformes y equipo táctico (Cortesía)

La Presidenta Municipal, Vero Delgadillo, encabezó la entrega, que incluyó 29 patrullas, 30 motocicletas, 20 bicicletas eléctricas, 10 kits de primer respondiente, 500 chalecos balísticos, 400 cascos y kits completos de uniformes, con el objetivo de modernizar la seguridad pública y dignificar el trabajo policial.

Durante su mensaje, la Presidenta destacó que estas acciones fortalecen la política de proximidad con la ciudadanía y la relación de confianza con las y los elementos de Seguridad Ciudadana.

“Hoy entregamos equipo, uniformes, camionetas, bicicletas, motocicletas y herramientas de trabajo. Lo hacemos arrancando el año porque para nosotros era muy importante dejar claro este mensaje: la seguridad es el tema más importante para todas y todos en nuestro país”, señaló.

Vero Delgadillo subrayó que, además de la capacitación y el equipamiento policial, la participación activa de la ciudadanía es fundamental para el éxito de las estrategias de seguridad, por lo que llamó a las y los vecinos a asumir un papel corresponsable.

“No son suficientes las patrullas ni las inversiones si no hay corresponsabilidad. Si las vecinas y los vecinos no participan, ningún esfuerzo es suficiente. La llave maestra para construir una Guadalajara más segura la tienen ustedes en sus manos”, expresó.

La entrega tiene como finalidad ampliar la capacidad operativa de la corporación y garantizar que las y los oficiales cuenten con las herramientas necesarias para su labor diaria, lo que permitirá reducir tiempos de respuesta y mejorar la atención a reportes de emergencia.

Por su parte, el Comisario General de Seguridad Ciudadana, Ismael Ramírez, señaló que esta inversión consolida el compromiso adquirido al inicio de la administración para renovar el parque vehicular y modernizar los implementos tácticos de la corporación.

“No son sólo vehículos; son puentes de proximidad para llegar más rápido a la comunidad que nos necesita, vigilar con mayor eficiencia los corredores comerciales y patrullar con dignidad el Centro Histórico y sus alrededores”, afirmó.

Con estas acciones, el Gobierno de Guadalajara reafirma su compromiso de consolidar un modelo de vigilancia más eficiente, moderno y cercano a la gente, enfocado en la construcción conjunta de una ciudad más segura.