Tlajomulco entrega obra de Cruz Verde Valle Sur en Chulavista

Con la entrega de la obra civil de la Unidad Médica Cruz Verde Valle Sur, ubicada en Chulavista, el Gobierno de Tlajomulco dio un paso clave para ampliar la atención de urgencias y acercar servicios de salud a una de las zonas con mayor crecimiento poblacional del municipio.

Durante el acto, el presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, destacó que esta nueva infraestructura fortalecerá de manera prioritaria la red municipal de salud y permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias médicas en el sur del municipio.

El alcalde señaló que el siguiente paso será el equipamiento del inmueble, con el objetivo de que en aproximadamente dos meses pueda comenzar a operar con tecnología y personal completo.

“Hoy inauguramos la obra civil, la obra de construcción, pero existe el compromiso de que en dos meses estará equipada y con el personal necesario para todas y todos ustedes: tomógrafos, rayos X, personal médico como se merecen, ambulancias y todo lo necesario”, subrayó.

Una vez en funcionamiento, la Cruz Verde Valle Sur brindará atención directa a habitantes de Chulavista, Lomas del Mirador, Valle de Tejeda, Villa Fontana Aqua y colonias cercanas, consolidándose como un punto estratégico para la atención médica de urgencias.

Tlajomulco entrega obra de Cruz Verde en Chulavista (CHAFF/Cortesía)

En el evento participó el secretario de Salud de Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, quien reconoció el esfuerzo del municipio al invertir en infraestructura sanitaria y afirmó que esta unidad permitirá incrementar al menos 30 por ciento la atención médica que actualmente se ofrece en Tlajomulco, además de evitar traslados a otros centros de salud.

“La capacidad resolutiva en este espacio permitirá que más familias reciban atención sin necesidad de trasladarse a otro centro. Eso nos da mucho gusto, porque el tiempo en el ámbito de la salud es fundamental”, expresó.

La obra contó con una inversión de 58.2 millones de pesos en infraestructura, a la que se sumará una bolsa adicional de 50 millones de pesos para su equipamiento, con lo que se busca garantizar operación con tecnología y espacios adecuados para pacientes y personal médico.

El director de Obras Públicas, Celso de Jesús Álvarez Solórzano, explicó que la nueva Cruz Verde se construyó en un terreno de 7 mil 500 metros cuadrados, con una superficie edificada de mil 680 metros cuadrados, bajo normas vigentes en materia de salud y criterios de seguridad antisísmica.

Detalló que el inmueble cuenta con planta de emergencia para contingencias eléctricas, compresores y bombas de vacío de grado médico para el sistema de gases medicinales, además de accesos exteriores con plazoleta accesible, iluminación, arbolado y estacionamiento para personal y usuarios.

La Cruz Verde Valle Sur operará las 24 horas y dispondrá de áreas como urgencias, laboratorio, farmacia, rayos X y residencia médica, con el objetivo de ofrecer atención integral y condiciones dignas para quienes brindan servicios de salud a la población.

Con esta entrega, Tlajomulco reafirmó su compromiso de invertir en infraestructura esencial y consolidar un corredor de atención médica en la Zona Valle Sur, en coordinación con instancias estatales y federales.