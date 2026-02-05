El Gobierno de Guadalajara, a través de la Dirección de Cultura, lanzó una convocatoria dirigida a la comunidad artística para integrar la programación de los espacios escénicos Foro LARVA y Teatro Jaime Torres Bodet, correspondiente al periodo de marzo a junio de 2026.

Guadalajara convoca a creadores para integrar la programación de sus espacios escénicos (CLAUDIA LOPEZ/Cortesía)

Como parte de la agenda integral de promoción cultural de la ciudad, esta iniciativa busca impulsar el trabajo de artistas, compañías y colectivos independientes, al tiempo que fortalece la oferta escénica local. La convocatoria está abierta a creadores, artistas, gestores, productores, directores, compañías y colectivos interesados en presentar sus proyectos.

Las disciplinas contempladas incluyen teatro, danza, performance, circo, música en vivo, artes sonoras, artes digitales, multimedia y cabaret, lo que permitirá una programación diversa y representativa de las expresiones artísticas contemporáneas.

La Dirección de Cultura recibirá propuestas de temporadas cortas de hasta cuatro funciones. En el caso del Foro LARVA, los proyectos deberán ser de mediano o gran formato, mientras que el Teatro Jaime Torres Bodet está destinado a propuestas de pequeño formato.

Entre los beneficios para los proyectos seleccionados destaca un esquema de taquilla favorable, en el que el 85 por ciento de los ingresos será para el grupo o artista y el 15 por ciento para el Municipio. Asimismo, se aplicará tasa cero del impuesto sobre espectáculos públicos para eventos con aforos de hasta 340 personas en Foro LARVA y 240 personas en el Teatro Jaime Torres Bodet, previo registro en el padrón correspondiente.

Guadalajara convoca a creadores para integrar la programación de sus espacios escénicos (Cortesía)

Las personas interesadas ya pueden entregar su documentación de manera digital, a través del formulario oficial, o de forma presencial en las oficinas de la Dirección de Cultura, ubicadas en Pino Suárez 254, Centro.

El cierre de recepción será el martes 10 de febrero de 2026, a las 18:00 horas en modalidad presencial y a las 23:59 horas en modalidad digital. La notificación de resultados se realizará a más tardar el 23 de febrero de 2026, vía correo electrónico.

Para participar, se deberá presentar solicitud en formato oficio, identificación oficial, constancia de situación fiscal y comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de 30 días, así como ficha técnica, dossier artístico, enlaces de video, currículum, carta intención y carta compromiso.

Las bases completas de la convocatoria pueden consultarse en https://bit.ly/4jVpqMX. Para mayores informes, está disponible el correo convocatoriascultura@guadalajara.gob.mx y el teléfono 33 12 01 83 00, extensión 8353.