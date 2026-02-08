Catean en Tonalá finca con autos robados; la relacionan con la “Banda del renco”

La Policía del Estado localizó finca con autos robados

Una finca que presuntamente era usada como centro de remarcado de vehículos por parte de una banda de asaltantes de vehículos conocida como la “Banda del renco”, fue localizada por la Secretaría de Seguridad Jalisco.

El inmueble usado para la actividad ilícita fue descubierto en Avenida Prolongación Victoria, al cruce con Prolongación Logroño, en el Fraccionamiento Villas del Cortijo, municipio de Tonalá.

Los elementos estatales recibieron un reporte a través del C5 Jalisco, en el que les informaban sobre una finca en la que había actividad inusual de manipulación de vehículos.

Los oficiales dieron con una finca en construcción y, desde el exterior, pudieron observar a través del portón entreabierto varios vehículos, de los que, por las placas de circulación, detectaron que al menos dos de los automóviles tenían reportes de robo recientes.

Se notificó a un agente del Ministerio Público sobre todo lo anterior y el represe social ordenó resguardar la finca mientras se tramitaba una orden de cateo.

Auto robado a mano armada

La orden fue ejecutada el sábado por el personal de la Fiscalía del Estado y dentro del inmueble, entre otros indicios, se localizó una coche Mazda modelo 2026, color rojo metálico, robado a punta de pistola el miércoles 4 de febrero pasado, en la Calle Rubén Gómez Esqueda, cerca del cruce con Avenida José María Iglesias, del Fraccionamiento San Francisco o Los Arrayanes, en el oriente de Guadalajara.

El robo fue cometido por sujetos en motocicleta, uno de los cuales tienes la característica de que tiene un defecto en una pierna, por lo que se les conoce como la “Banda del renco”, quienes son buscados por agentes de la Fiscalía de Jalisco.

Localiza Policía del Estado en Tonalá finca en donde estaban carros robados; se aseguró automóvil robado a mano armada. El atraco fue vitalizado en redes sociales y se atribuye a la "Banda del renco" pic.twitter.com/Q0Rkq4C9Aa — La Crónica Jalisco (@cronicajalisco) February 9, 2026

Parte de los hechos en los que se realizó el robo fueron captados por cámaras de vigilancia y se viralizaron en redes sociales.