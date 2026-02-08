La CEDHJ acompañó la Marcha contra el Tarifazo

Personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) participó como observador de la marcha contra el tarifazo que salió de la glorieta Minerva y llegó a Casa Jalisco.
Fueron tres los observadores de la CEDHJ, junto con un fotógrafo, los que se presentaron a la movilización, desde antes de la hora de partida a las 11.00 de la mañana, hasta que concluyó a la 1 de la tarde, en Casa Jalisco.
Los observadores señalaron que la marcha transcurrió en calma, en forma pacífica y con el acompañamiento también de policías estatales, policías municipales de Guadalajara y elementos del Cuerpo de Bomberos.
La CEDHJ contabilizó entre 380 y 400 asistentes a la movilización, mientras que los bomberos señalaron que hubo 200 personas presentes.
En un comunicado posterior, la CEDHJ recordó que el derecho a la libre manifestación y a la seguridad de las personas participantes debe ser plenamente respetado.