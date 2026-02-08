Señalamientos de empresarios tequileros vs alcalde influyeron en su captura

Diego Rivera Navarro, el alcalde de Tequila, municipio de Jalisco, quien fue detenido por el Operativo Ejambre, desplegado por fuerzas federales, acumula una serie de quejas y denuncias sobre delitos e irregularidades presuntamente cometidas por él y por personajes del ayuntamiento a su cargo, tanto en agravio de pequeños empresarios como en contra de compañía trasnacionales.

Y precisamente, una de sus actuaciones al margen de la ley cometida en abuso de Casa Cuervo, habría sido una de las gotas que derramó el vaso, después de que representantes de la influyente firma tequilera se quejaron ante Altagracia Gómez Sierra, jalisciense titular del Consejo Asesor Empresarial y asesora en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de acuerdo a lo que asegura el periodista de investigación Jorge García Orozco.

El alcalde Rivera Navarro, fue detenido la madrugada del jueves 5 de febrero, en el municipio que encabezaba, el cual es considerado pueblo mágico, para ser imputado por la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer secuestro, junto con sus presuntos cómplices Juan Manuel “N” y Juan Gabriel “N”, quienes fungían respectivamente como comisario y director de catrasto del gobierno municipal.

Presunto cómplice del alcalde de Tequila

Además, el primer munícipe y Juan Gabriel “N”, afrontan una imputación por el delito de secuestro agravado.

Ellos se encuentran recluidos en el penal del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, en donde el juez Mario Elizondo Martínez, les dictó prisión preventiva oficiosa en tanto corre el término para desahogar la audiencia de vinculación.

Presunto cómplice del alcalde de Tequila

El secuestro por el que se les acusa sería el de dos personas que eran candidatos por Morena, a quienes privó de la libertad para hacerlos que renunciaran a participar en el proceso electoral de 2021.

Rivera Navarro perteneciente al mismo partido, llegó a la presidencia municipal de Tequila, el 1 de octubre de 2024, tras ganar la elección.

En marzo de 2025, decretó el cierre del Museo Nacional del Tequila sin autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y le hizo modificaciones para acondicionar algunas partes como oficinas municipales y residencia personal.

En junio de 2025, el camarógrafo Jorge Alberto García Rodríguez, de N+ Guadalajara -perteneciente a Televisa-, fue arrestado arbitrariamente por tres policías -dos hombres y una mujer- cuando cubría un operativo federal en el Museo Nacional del Tequila, en respuesta a arbitrariedades cometidas ahí presuntamente por disposición del presidente municipal.

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en Contra de Periodistas, dependiente de la FGR, abrió una investigación sobre el caso, en el que resultaría relacionado el alcalde.

El pasado diciembre, la empresa José Cuervo denunció que el gobierno municipal exigía hasta 60 millones de pesos por supuesto adeudo de predial, aumentos y recargos, bajo amenaza de clausurar las instalaciones industriales.

Aparte, se ha hecho público que el edil ahora detenido y un equipo de subalternos tenían organizada una red de extorsión para exigir a los comerciantes, dueños de locorerías, vendedores de artesanías y empresarios gasolineros, entre otros, el cobro mensual de cantidades que iban desde los 2 mil a los 7 millones de pesos mensuales.

El alcalde además está señalado por posibles vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

También se hizo público con fotografías que el funcionario municipal usaba relojes de una marca con valor de 3 a 7 millones de pesos.