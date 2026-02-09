Incluir la justicia terapéutica y restaurativa a escala estatal, proponen en Parlamento Abierto

. .

Incluir la justicia restaurativa y la justicia terapéutica en el modelo alternativo de solución de controversias en Jalisco, propuso el diputado de Morena, Alejandro Barragán Sánchez, durante el Parlamento Abierto sobre Justicia Alternativa, realizado en el Congreso del Estado.

La justicia terapéutica aborda la delincuencia relacionada con el consumo de sustancias, como un problema de salud pública y busca la reinserción social, en lugar del encarcelamiento.

La justicia restaurativa da prioridad a la reparación integral del daño a la víctima. Lo que busca es reducir la reincidencia, mediante mecanismos alternativos como la mediación.

Con la asistencia de abogados, jueces, magistrados y diputados locales y federales, se realizó el foro de análisis y socialización que busca armonizar las leyes de Jalisco con la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.

El legislador Alejandro Barragán explicó que la bancada de Morena escuchará a los especialistas para luego presentar una iniciativa que armonice la justicia alternativa a escala federal con la local.

“Justamente el grupo parlamentario de Morena va a presentar su proyecto. Otro grupo parlamentario ya presentó una propuesta. Sin embargo, nosotros estamos ya trabajando en lo propio. No tengo que ser yo, pero ya lo platicaremos con los compañeros del grupo parlamentario. Si el coordinador lo considera que sea yo quien lo presente, es un proyecto de nuestro partido y queremos que también sea considerada por las diputadas y los diputados del pleno del Congreso”, precisó el diputado.

Jesús Salazar Zazueta, integrante del Colegio de Abogados Penalistas de Jalisco AC, señaló que será muy útil que las normas relativas a la justicia alternativa sean incluyentes y se modernicen en las leyes secundarias a escala local.

“Le vamos a pedir y lo vamos a invitar al diputado Alejandro Barragán para que, por favor, encabece de manera urgente estos trabajos legislativos de manera local para armonizar las leyes secundarias que hacen falta en materia de justicia alternativa, que son muy necesarias, porque es un método que además de que va a evitar conflictos entre particulares, va a evitar gastos excesivos de tiempos y de dinero, también vamos a ayudar a despresurizar el casi colapsado Poder Judicial del Estado de Jalisco”, subrayó el abogado.

Al foro acudieron los diputados federales de Morena, Clara Cárdenas, Bruno Blancas y Alberto Maldonado, así como la magistrada Rebeca Barrera Amador, presidenta de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la magistrada Irina Cervantes Bravo y la jueza federal en materia de Trabajo, Fátima Ramírez. Éstas tres últimas juzgadoras que llegaron al cargo por el voto popular en la elección de 2025.