Clausuran terraza del Hotel Riu; investigarán a responsable de salto desde el edificio

El Gobierno de Guadalajara clausuró la terraza “Rooftop Bar 360”, ubicada en el piso 41 del Hotel Riu, luego de que una persona se arrojó desde ese punto hacia las inmediaciones de la glorieta La Estampida; informan además que investigarán de quién se trata para proceder legalmente en su contra.

De acuerdo con la autoridad municipal, la clausura se dio al detectar incumplimientos en los protocolos de seguridad tras el incidente ocurrido el pasado domingo; se realizó una inspección a cargo de la Dirección de Inspección y Vigilancia, en coordinación con Protección Civil y Bomberos, y con el acompañamiento de la Comisaría de Seguridad Ciudadana.

Debido a que un hombre se lanzó en paracaídas desde la terraza “Rooftop Bar 360”, del piso 41 del Hotel Riu, el Ayuntamiento de Guadalajara la clausuró pic.twitter.com/Y5QhAEUhlT — La Crónica Jalisco (@cronicajalisco) February 11, 2026

“El Gobierno de Guadalajara rechaza categóricamente cualquier conducta que ponga en peligro la integridad de las personas. Lo ocurrido no es un acto recreativo ni un espectáculo: es una acción que generó un riesgo real para cientos de ciudadanos que transitan diariamente por una de las zonas con mayor flujo vehicular y peatonal de la ciudad”, expresan en comunicado.

Clausuran terraza del Hotel Riu (Cortesía)

Ante estos hallazgos, la terraza fue clausurada y permanecerá cerrada hasta que acredite plenamente el cumplimiento de todas las condiciones necesarias para operar sin poner en riesgo a las personas.

Se informó que ya se inició una investigación para identificar y proceder conforme a la ley contra la persona que realizó el salto, así como contra quienes pudieran haber tenido alguna implicación u omisión en este acto.

La autoridad municipal advirtió que no habrá tolerancia frente a este tipo de acciones y que ninguna búsqueda de notoriedad o falla en protocolos estará por encima de la seguridad de las y los tapatíos.