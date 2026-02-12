Habilitan ingreso de ruta al CUTlaquepaque tras obras de pavimentación

Obras de pavimentación con zampeado y mejoramiento urbano realizadas por el Gobierno de San Pedro Tlaquepaque en vialidades aledañas al Centro Universitario de Tlaquepaque (CUTlaquepaque), en el Cerro del Cuatro, permitieron habilitar el ingreso de la ruta de transporte público T01 (R-63).

De acuerdo con información municipal, en estas intervenciones se destinaron cerca de 13 millones de pesos de recursos propios. Los trabajos buscan mejorar las condiciones de tránsito vehicular y peatonal, así como fortalecer la movilidad y seguridad en el entorno del campus.

La presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, acudió al sitio acompañada del rector del CUTlaquepaque, Gerardo Alberto Mejía Pérez. Durante el acto, destacó la coordinación entre el gobierno local, la comunidad universitaria y la Alianza de Camioneros de Jalisco A.C. para concretar el proyecto.

“Por eso no dudamos en invertir en obras, porque el transporte público es un derecho que acerca a otros derechos. Para las alumnas y alumnos que requieren este servicio representa un antes y un después: un gran cambio y una oportunidad, no solo para llegar con mayor facilidad, sino para que su trayecto sea más seguro”, señaló la alcaldesa.

Habilitan calles para ingreso de ruta al CUTlaquepaque (Cortesía)

Añadió que la intervención en las calles Leocares y Constitución también beneficiará a habitantes de la colonia, al mejorar accesos y condiciones de movilidad. Por su parte, el rector Gerardo Alberto Mejía Pérez reconoció el respaldo del gobierno municipal para avanzar en este proyecto de movilidad y agradeció la permanencia de un módulo de seguridad municipal dentro del centro universitario.

“Esta visión no solo mejora la movilidad, sino que impacta directamente en la seguridad, el acceso y la calidad de vida de quienes día a día acuden al Centro Universitario”, expresó.

Intervenciones realizadas

En la calle Leocares se pavimentaron más de 300 metros lineales con zampeado, en el tramo entre Narciso Mendoza y Jeste Banca. Los trabajos incluyeron construcción de banquetas, renivelación de pozos de visita, cajas de válvula y registros domiciliarios, así como colocación de señalética. La inversión fue superior a cuatro millones de pesos.

En la calle Constitución se intervinieron más de 400 metros lineales, desde Ignacio Mejía hasta Rodrigo de Triana, también con pavimentación con zampeado. En este punto se construyeron banquetas, se colocó señalética y se realizaron renivelaciones de infraestructura hidráulica y sanitaria. La inversión destinada superó los nueve millones de pesos.