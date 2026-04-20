Inicia entrega de mochilas y útiles escolares en Tlaquepaque

El Gobierno de San Pedro Tlaquepaque inició la entrega de mochilas y útiles escolares en la Secundaria Federal número 65, como parte del programa “Aprendiendo con Bienestar”, dirigido a estudiantes de nivel básico.

Durante el arranque, la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, señaló que su administración sigue la filosofía del humanismo mexicano impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, enfocada en el bienestar y la igualdad.

Indicó que los programas de apoyo municipal alcanzan a casi cien mil personas, entre ellas más de 86 mil alumnos de educación básica, quienes reciben mochilas con útiles escolares.

La alcaldesa subrayó la importancia de la educación para el desarrollo de niñas, niños y jóvenes, y afirmó que este programa busca contribuir a reducir desigualdades desde el inicio del ciclo escolar.

También informó que otros programas sociales benefician a cerca de siete mil 500 mujeres jefas de familia y a alrededor de tres mil personas con discapacidad de entre 30 y 60 años, además de incluir apoyos directos a artesanos.

Pérez Segura mencionó que el municipio destina cerca de 180 millones de pesos a programas sociales, los cuales, dijo, se entregan de manera directa, sin intermediarios ni gastos de operación. Asimismo, reiteró el compromiso de su gobierno de trabajar con disciplina, combatir la corrupción y fortalecer los apoyos sociales sin sustituir la responsabilidad del Estado.

La entrega de mochilas y útiles se realizará desde ahora y hasta junio en 398 planteles de preescolar, primaria y secundaria, con el objetivo de cubrir a la totalidad del alumnado para el próximo ciclo escolar.