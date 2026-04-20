El Congreso tiene más empleados, pero son eventuales y se irán al final de la actual Legislatura

Salón de sesiones del Congreso de Jalisco.

Los coordinadores parlamentarios de Hagamos, Futuro y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Tonatiuh Bravo, Tonantzin Cárdenas y José Guadalupe Buenrostro, respectivamente, reconocieron que sí hay nuevos trabajadores que ocupan plazas vacantes como personal eventual, porque así lo requerían algunos grupos parlamentarios, sin señalar cuáles bancadas solicitaron más asesores.

El coordinador parlamentario de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla, explicó que en la anterior Legislatura eran cinco grupos parlamentarios y ahora son ocho. Eso explica parte de los nuevos empleados contratados en 2025, dijo.

A los nuevos trabajadores que llegaron el Congreso el año anterior, se les contrata como supernumerarios, es decir, como eventuales y sus contratos concluyen con la actual Legislatura.

“Sí se ha requerido un poco más de personal, porque antes había cinco grupos parlamentarios y ahora hay ocho grupos. Cada grupo parlamentario tienen un staff de apoyo. (…) Ha crecido el número de supernumerarios. Ni las plazas, ni el presupuesto para pagar la nómina se han incrementado”, puntualizó el legislador Bravo Padilla.

De noviembre de 2024 a finales de 2025, aumentó 15% la nómina del Congreso. Hace dos años había 954 trabajadores y para diciembre de 2025 la cifra se elevó a 1,125 empleados, esto es, una diferencia de 169 personas.

Tonatiuh Bravo anticipó que van a solicitar un informe a la Secretaría General sobre las plazas existentes y sobre el Programa de Retiro Voluntario y también dijo que debe advertirse a la Secretaría General que los nuevos empleados se van a ir al concluir la 64 Legislatura.

El legislador de Hagamos dijo que el capítulo 1000 de pago de salarios no aumentó de 2025 a 2026. El año pasado el pago de nómina significó 87.9% del presupuesto total y para este año ese mismo concepto quedó en 85.9%.

A su vez, el coordinador parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), José Guadalupe Buenrostro, coincidió con los otros coordinadores que la nómina no ha tenido incremento, ya que eso debió aprobarlo la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y no hubo una decisión de ese tipo.

“Lo que sí se han activado son algunas plazas que están vacantes por jubilaciones y se usaron para cubrir algunas necesidades de diversos grupos parlamentarios. No hemos hecho algún incremento en el presupuesto para contratar a más gente en el Congreso”, dijo.

Buenrostro insistió en un tema que al parecer ha avanzado poco, esto es, que exista una reingeniería administrativa para reducir las plazas de base. De ello, debe dar un informe el secretario general del Congreso, Eduardo Martínez Lomelí.