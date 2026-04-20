Le piden a diputadas que reformen la ley para obligar a que se separe la basura

Uno de los artistas muestra su obra ante la diputada Mariana Casillas y la activista Graciela González.

Desde el colectivo Pueblos en Resistencia, Graciela González, integrante de la agrupación Un Salto de Vida AC, hizo un llamado a los legisladores, para que, hagan lo que les corresponde, reformen las leyes y así se obligue a los ayuntamientos metropolitanos a la separación de la basura.

El exhorto se hizo en el Congreso local, durante la apertura de la exposición pictórica “Lo que hacemos con la basura”, que busca visibilizar el impacto ciudadano de la gestión de residuos y fomentar la conciencia ambiental.

La activista Graciela González señaló que sí es posible cambiar el modelo de gestión de la basura en Jalisco.

“Para mi es una oportunidad maravillosa que el Congreso ponga una iniciativa y vamos a pedirle al Congreso -a través de la asamblea de Pueblos en Resistencia- que se modifiquen las leyes para que los ayuntamientos separen la basura. La mitad de la basura es orgánica, se puede hacer composta y de la composta poner a un ladito un vivero para tener verdes los barrios, las delegaciones y los municipios y entonces, nosotros ya no sacaremos jugos de la basura revuelto con pilas. Es la vida, devolvámosle a la naturaleza, lo que la naturaleza nos da”, expresó.

Antes, explicó por ejemplo, como unos frijoles echados a perder, se mezclan con el cadmio de las pilas y entonces esos jugos de la basura (lixiviados) va a los ríos, se usa esa agua para consumo humano o para regar hortalizas y eso genera daño en los riñones.

La diputada del PRI, Alondra Fausto de León, refirió que se han realizado foros en el Congreso, para cambiar la legislación vinculada al destino final de los residuos.

“Este tema, es un tema de todos, desde el gobierno, desde el servicio de recolección, desde el ciudadano, entonces, la importancia de algo que he comentado yo en los foros, es importante reeducarnos todos, para que las leyes no solo queden en papel”, manifestó.

La legisladora de Futuro, Mariana Casillas, promotora de la exposición, señaló que el tema ambiental vincula diversos problemas, como son la basura y las descargas de aguas residuales. Por ello, los temas se deben atender en forma integral.

“Esta exposición representa una problemática que mas allá de ser hechos aislados o que no tiene que ver con lo que pasa en la vida orgánica de los centros de las ciudades, justo lo que trata de representar es como todos estos problemas se van uniendo por medio de distintos factores. Tenemos el problema de la basura, claro, pero también las descargas de residuos y la incapacidad de los gobiernos municipales por poder gestionar estas problemáticas”, dijo.

La muestra pictórica reúne 21 obras de artistas de la región que, a través de expresiones visuales, abordan la problemática de los residuos sólidos, su impacto en el entorno y las implicaciones sociales derivadas de su manejo inadecuado.

La exposición se exibirá en los pasillos del Congreso, durante diez días, como parte de las actividades conmemorativas del Día de la Tierra.