Respalda Morena Jalisco solicitud ciudadana de revocar mandato a la alcaldesa de Guadalajara

La presidenta del Comité Estatal de Morena en Jalisco, Erika Pérez García, expresó su respaldo a la solicitud de revocación de mandato presentada por el ciudadano Hugo Lupercio ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) en contra de la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo.

Durante una rueda de prensa, la dirigente también apoyó las iniciativas impulsadas por la diputada Itzul Barrera y Leonardo Almaguer, orientadas a modificar las reglas para implementar este mecanismo de participación ciudadana en el estado.

“El rumbo de Jalisco no lo define un gobierno, lo define su gente y un pueblo unido, informado y participativo. Es la única fuerza capaz de transformar lo que no funciona y construir el estado que merece”, señaló.

Pérez García explicó que la revocación de mandato busca equilibrar el poder entre gobernantes y gobernados, y recordó que esta figura fue impulsada desde la izquierda en México.

“Fue la 4T encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador que esta demanda histórica se convirtió en realidad, en el 2019 se reformó la Constitución Política y, por primera vez, se reconoció constitucionalmente que el pueblo no solo tiene el derecho de elegir a sus gobernantes, sino también de retirarlos del cargo cuando pierden su confianza y fue AMLO quien puso el ejemplo al someterse él mismo a este ejercicio”, afirmó.

En su intervención, la dirigente estatal planteó cuestionamientos sobre la situación en Jalisco y Guadalajara; sostuvo que existe un contraste entre el discurso y la realidad en la entidad, al referirse a los gobiernos de Movimiento Ciudadano, al señalar que persisten problemas básicos y aumentos en costos sin mejoras en la calidad de vida.

“Hoy más que nunca, el pueblo debe escuchar, debe analizar, debe alzar la voz y hacer valer sus derechos, porque cuando la ciudadanía se organiza, cuando se mantiene unida y consciente, no hay estructura de poder que esté por encima de su voluntad”, concluyó.