Igualdad Animal. Animales en granjas: cambiar sus vidas es posible

Los primeros meses de 2026 han traído progresos significativos para los animales, especialmente para los explotados para el consumo humano. Grupo Ferrero anunció que en diciembre de 2025 completó su transición a un abasto de huevo sin jaulas en México, como se comprometió en 2018, en una política de responsabilidad social global impulsada por Igualdad Animal México e Italia.

En 2014, la empresa también completó ese objetivo para su producción en la Unión Europea. Con ello, la empresa demuestra que transitar hacia sistemas más éticos es posible cuando existe compromiso y acción por parte de los tomadores de decisiones.

“La tendencia global es terminar con las jaulas en la industria del huevo. Cada vez más empresas se están comprometiendo y avanzando hacia sistemas más éticos”, dijo Cecilia Ortuño, Coordinadora de Campañas de Igualdad Animal México, quien recalcó que progresos como los de Ferrero son posibles gracias a organizaciones y activistas que han impulsado estos cambios por años.

Asimismo, destacó la falta de compromiso de empresas que habían hecho públicas políticas para terminar con las jaulas en su cadena de suministro pero hasta la fecha no han cumplido ni presentado avances: “No podemos permitir que México quede atrás por la falta de compromiso de grandes empresas como Marriott International que tiene una gran presencia en nuestro país”, dijo.

En México, más de 130 millones de gallinas son explotadas en jaulas por granjas industriales. Las consecuencias de este sistema han sido expuestas en diversas investigaciones realizadas por Igualdad Animal, que ha exhibido prácticas crueles como el ayuno forzado, así como el deterioro de la salud de las gallinas por el confinamiento extremo.

Noruega y los pollos de crecimiento rápido

Otro de los progresos para transitar a sistemas más éticos viene de Noruega, donde la Alianza por el Bienestar Animal anunció que el país dejará atrás los pollos de crecimiento rápido, es decir, razas que han sido seleccionadas genéticamente para producir más carne en el menor tiempo posible, lo que deriva en graves afectaciones en la salud de las aves.

De acuerdo con la Alianza, Noruega se convirtió en el primer país en comprometerse a eliminar gradualmente el pollo de crecimiento rápido hacia 2027, así como con la trituración de pollitos macho en la industria del huevo.