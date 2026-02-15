Ya no pueden “dilatar” mas las reformas en materia de transparencia en Jalisco

Sesión del Pleno del ITEI. Ahora, es la Contraloría la que recibe las impugnaciones cuando no se entrega una información.

Tras dos meses de atraso, académicos, activistas y expertos en temas de transparencia agrupados en “Compromiso Jalisco”, hicieron un llamado al Congreso local para aprobar las leyes secundarias que garanticen el derecho de acceso a la información pública y cambios a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

El plazo para aprobar estas reformas se venció el 15 de enero, luego de que el 30 de noviembre se aprobó un periodo de 90 días que se impuso el propio Congreso tras aprobar la extinción del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales (ITEI).

Desde el 30 de noviembre se dispone de una “Ley de Transparencia” vigente, que no puede cumplirse ni hacerse cumplir como establece el nuevo modelo constitucional federal y local de acceso a la información y protección de datos personales.

Actualmente, los organismos públicos pueden acogerse a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública de manera supletoria, pero “solo lo pueden hacer de manera parcial y limitada”, advirtió en un pronunciamiento el grupo Compromiso Jalisco.

Los derechos de acceso a la información y protección de datos personales no se han suspendido, sin embargo, ponen en una complicación innecesaria a quien quiera hacer valer los derechos de acceso a la información y protección de datos personales.

Por ejemplo, la Contraloría del Estado, como autoridad garante, ahora es la responsable de atender casos de opacidad en los 125 ayuntamientos y sus organismos públicos descentralizados.

Hasta ahora, la Contraloría del Estado ha recibido 2 mil 869 recursos de acceso a la información y de transparencia, 22 juicios de amparo (15 ya concluidos) y 35 promociones derivadas de juicios de amparo.

Ante este panorama, los académicos y activistas solicitan a los 38 diputados “no dilatar más las reformas necesarias derivadas” en materia de transparencia.