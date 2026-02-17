A mitad de este año calculan que las 200 rutas del transporte estén geo localizadas para los usuarios

Mariana Bulos, directora de Transporte y las diputadas Alejandra Giadans y Mónica Magaña. También buscan cambiar requisitos para que haya más conductores del transporte.

Uno de los problemas más comunes de quien usa el transporte público es no saber a qué hora pasará la unidad, o en la noche, si de plano ya no va a pasar.

Ahora, se pretende que, a partir de alrededor del mes de julio de este año, el monitoreo de GPS que realiza la Secretaría de Transporte (Setran), lo puedan consultar los usuarios en plataformas digitales como Google Maps, informó Mariana Bulos, directora de Transporte Público.

La funcionaria participó en la presentación de iniciativas para que 100% de los camiones cuenten con GPS de ge localización, según la propuesta hecha por las diputadas de MC, Mónica Magaña y Alejandra Giadans Valenzuela, presidenta de la Comisión de Movilidad del Congreso.

“Queremos que se garantice que 100% de las unidades cuenten con un sistema funcionando y que éste 100% esté vinculado a aplicaciones de transporte y mapas, para que las personas usuarias puedan acceder de manera práctica a esta información y así puedan cada día reducir sus tiempos de traslado”, dijo.

La diputada de MC, Mónica Magaña, presentó una iniciativa de ley para ampliar la disponibilidad de operadores del transporte certificados, ante el déficit de conductores que hoy existe. La idea es hacer más flexibles algunos requisitos.

“Estos exhortos están modificando el artículo 179 -la ley modifica el artículo 179. con la búsqueda clara de que podamos ampliar y disminuir los estándares que no permiten que hoy muchas personas que, buscan incorporarse al transporte público lo hagan. Lo traduzco: Jalisco ha emprendido uno de los programas mas importantes a escala nacional de mujeres conductoras, estas son capacitadas, egresan, pero hoy la ley prevé es que hasta dos años después de haber egresado podrían incorporarse como conductoras. Son el tipo de acciones que estamos modificando con el fin de que -insisto- haya mas conductores”, puntualizó.

Mariana Bulos, directora de Transporte Público de la Setran, dijo que ellos ya monitorean donde están las unidades de Mi Macro Periférico y Mi Macro Calzada, así como rutas alimentadoras y las cuatro líneas del Tren Ligero. La idea es que, entre junio y julio esté disponible la totalidad de rutas.

“Entonces, esto se está trabajando, llevamos meses trabajando con esto, sin embargo, yo creo que, a mitad de año, mas o menos por ahí, seríamos el primer estado que tengamos todas las unidades de transporte público en una visualización geo referenciada para los usuarios”, dijo.

Actualmente, hay 4 mil 500 unidades de transporte, 200 rutas y 135 empresas que conforman el sistema de transporte en el Área Metropolitana de Guadalajara.