Aseguran en Tequila granadas, armas y balas pero escapan miembros de grupo criminal

Un grupo armado operaba en una finca en Tequila

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) recibieron una denuncia ciudadana en la que se reportaba la presencia de hombres armados en una finca de la colonia Los Colgados, del municipio de Tequila; sin embargo, cuando los soldados arribaron al sitio, encontraron los portones abiertos y ya no había personas en el inmueble.

Desde afuera, los miembros del Ejército alcanzaron a ver que en el interior de la finca había equipo táctico y armamento, por lo que notificaron al Ministerio Público Federal (MPF), quien se encargó de tramitar una orden de cateo para ingresar.

Grupo criminal tenía un par de granadas en Tequila

Una vez que se obtuvo el mandato de un juez de Control de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio, la Policía Federal Ministerial con apoyo de peritos especializados y de los elementos castrenses allanó el inmueble y se aseguraron dos granadas, un chaleco táctico, tres pistolas, cuatro fusiles, 12 cargadores, 126 cartuchos y una máquina para contar billetes, además de siete pantalones en color verde con camuflaje y un vehículo al parecer irregular.

El inmueble y lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, quien debe continuar con la carpeta de investigación correspondiente, por delitos previstos y sancionados en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Encontraron armas, granadas, balas y ropa operativa

La Fiscalía General de la República invita a la ciudadanía a que denuncie las 24 horas de los 365 días del año, de manera anónima, este tipo de delitos, a los teléfonos 33 39423345, 33 39423365, 800 00 85 400 o a los correos electrónicos de ventanilla.jalisco@fgr.org.mx y politicacriminaljal@fgr.org.mx