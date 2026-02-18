“Diego N” sigue mandando en Tequila “a través de sus redes, amigos y aliados”: regidora

Luego de que el tesorero del Ayuntamiento de Tequila, Julio César Limón Trigueros, huyera del municipio el pasado 5 de febrero, tras la captura del alcalde Diego Rivera Navarro y tres funcionarios más, este miércoles 18 fue nombrada por el cabildo una mujer para sustituirlo. Se trata de Laura Janeth Ibarra Cortés, a quien la regidora de Morena Luz Elena Aguirre, califica como “una chica linda” pero duda que tenga la fortaleza para permanecer ajena a los intereses del grupo del presidente municipal, quien se encuentra interno en la cárcel de Almoloya.

La edil Luz Elena Aguirre, en entrevista para la estación Radio Metrópoli, criticó que la nueva funcionaria fuera propuesta por “quienes han mancillado a Tequila” -refiriéndose a los personajes afines a Diego Rivera- y consideró que la titular de la tesorería debió haber salido del equipo opositor que, a su parecer, son quienes han venido luchando por recuperar la paz y la integridad de ese pueblo mágico de Jalisco.

La munícipe aseguró que el nombramiento fue realizado en una sesión muy rápida y “muy chapucera” y que se requería de alguien con mucha experiencia y firmeza, que no pueda ser controlado y que no vaya a maquillarles las irregularidades que se cometieron con el alcalde ahora preso y a las que calificó como una “cloaca”.

Dijo que se analizará impugnar el nombramiento de la nueva tesorera y señaló que en el gobierno municipal sigue operando gente cercana al presidente, pues, enfatizó, “has de cuenta que quitaste la cabeza y tal vez un brazo y una mano, pero sigue lo demás”.

Expuso que la elección de la tesorera fue ilegal porque de 11 votos obtuvo cinco a favor, cuatro en contra y dos abstenciones, siendo que se debería haber designado por la mitad más uno.

“Estamos revisando eso y de tener nosotros la verdad, pues seguramente impugnaremos, insisto, no por la tesorera, sino a quién tendría que responder la tesorera”, agregó.

A pregunta expresa, Luz Elena Aguirre indicó que el ex alcalde Diego N., sigue mandando en el municipio “a través de sus redes, de sus amigos, de sus compas, de sus aliados” y consideró que la actual presidenta municipal, Lorena Marisol Rodríguez Rivera, forma parte de esa red.

La regidora cuestionó que cargos de relevancia como los de Inspección y Vigilancia o Padrón y Licencias, permanezcan en poder de personas afines al presidente municipal detenido, quien fue elegido tras haber participado en las elecciones pasadas como candidato de Morena.

URGÍA NOMBRAR A TITULAR DE TESORERÍA

El nombramiento para titular de la Tesorería del municipio de Tequila era urgente, pues se sabe que estaban detenidos pagos como el de la nómina e incluso los de servicios como el de la Comisión Federal de Electricidad.