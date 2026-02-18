Fortalece IJCF capacidades de primeros respondientes con curso especializado en balística

. .

Con el objetivo de elevar los estándares de actuación en investigaciones criminales, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) inició hoy el curso para obtener la Certificación en la Preservación del Lugar de Intervención, Identificación, Interpretación y Análisis Forense de Indicios Balísticos y artefactos de Alto Riesgo.

En esta capacitación participan 45 elementos de diez Municipios de Jalisco, quienes se convertirán en replicadores dentro de sus Comisarías y reforzarán sus habilidades como primeros respondientes.

Alfonso Briseño Torres, Director de Gestión Transversal de la Coordinación Estratégica de Seguridad, subrayó que la correcta conservación de la escena del crimen y el levantamiento adecuado de evidencia son determinantes para esclarecer un presunto hecho delictivo. “El trabajo que ustedes desarrollan como primeros respondientes resultará en un buen caso o en fracaso. De ahí la importancia de aprovechar esta oportunidad”, señaló.

Durante diez días, los participantes recibirán instrucción intensiva sobre la preservación del lugar de intervención y el análisis forense de indicios balísticos, pilares fundamentales para una investigación criminal efectiva.

Adrián Israel Velázquez Aldáz, Director de Investigación y Capacitación del IJCF, destacó que la apuesta es formar a los mejores policías dentro de cada corporación.

Los municipios que integran esta primera generación son: Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Juanacatlán, Zapotlanejo, Chapala, Tepatitlán de Morelos y Tala.