Acusan a UdeG de continuar obras sin permisos sobre humedal en CUTonalá

La agrupación Un Salto de Vida denunció que la Universidad de Guadalajara continúa la construcción de un estacionamiento en una zona de conservación ecológica en Tonalá, pese a no contar con permisos ni dictámenes correspondientes.

De acuerdo con el comunicado, las obras se realizan en las inmediaciones del humedal Las Rusias, donde autoridades del Centro Universitario de Tonalá habrían reconocido, mediante un oficio, que no disponen de autorizaciones de instancias como la Comisión Nacional del Agua ni del Ayuntamiento de Tonalá, además de carecer de Manifestación de Impacto Ambiental.

La organización señaló que, a pesar de mesas de diálogo en las que participaron autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales como testigos, los trabajos han continuado y presentan avances, con uso de maquinaria pesada durante periodos vacacionales.

Según el documento, la intervención se ubica en un polígono clasificado como Área de Conservación Ecológica y de Protección a Cuerpos de Agua, con carácter no urbanizable conforme al Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tonalá.

La agrupación indicó que recorridos técnicos, junto con observaciones de investigadores, identificaron afectaciones en la conexión hidrológica entre los humedales El Cajón y Las Rusias, lo que podría impactar la biodiversidad de la zona, donde existen especies protegidas.

Ante esta situación, Un Salto de Vida informó que solicitó la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y de autoridades municipales para iniciar procesos de inspección y posibles acciones legales.

Además, advirtió que la continuación de la obra podría contravenir acuerdos previos para la conservación de estos ecosistemas, considerados parte del sistema ecohidrológico de El Ahogado, vinculado a la cuenca del río Santiago.

La organización también señaló que ha iniciado acciones de difusión para informar sobre la importancia ambiental de estos humedales.