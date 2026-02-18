La propuesta para crear centros hospice en Jalisco generó debate entre diputados locales

Sesión de hoy de la Comisión de Puntos Constitucionales. El legislador Enrique Velázquez, se quejó que se desechan más dictámenes de los que se aprueban.

La Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso desecha dictámenes de reformas a leyes por ‘criterios personales’ de la presidenta, la diputada de Morena, Norma López Ramírez. De ello, se quejó el diputado de Hagamos, Enrique Velázquez González, quien pidió retirar de la orden del día, su propuesta para que se aprobara la creación de centros hospice, sitios con apoyo médico y emocional para personas con enfermedades terminales, con un pronoóstico de vida de no más de seis meses.

En la sesión de este miércoles, la presidenta de la Comisión propuso desechar siete dictámenes y aprobó tres. De los siete temas que estaban para desecharse, tres se retiraron para un análisis posterior.

Enrique Velázquez, diputado de Hagamos, expresó su queja:

“Me gustaría saber, sería importante poder establecer criterios con el órgano técnico de la Comisión, para saber cuáles son los motivos para desecharlo, porque pareciera mas bien un asunto solamente personal, de porque yo no creo, o porque no me gusta, o porque es un tema que no va con mis principios. Yo creo que hay muchas de las iniciativas que tienen todas las condiciones para ser un dictamen favorable y que pueda pasar al pleno y que ahí se discuta y ahí podemos decidir si pasa o no, sobre todo un tema tan importante que hay un debate a escala nacional que se debería tomar con muchísima seriedad, acerca de los cuidados paliativos”, dijo.

La legisladora de Morena, Norma López, presidenta de la Comisión, defendió el desechamiento del dictamen y dio sus razones.

“En los dictámenes que se han emitido, en ninguno de ellos ha ido una idea personal. Tan es así que yo sí estoy de acuerdo en la eutanasia y lo hago públicamente. El problema no es si estoy o no de acuerdo. El punto es que en el Código Penal del Estado de Jalisco tienen un delito que se llama instigación al suicidio. Entonces, para que puedan hacer una buena iniciativa en la cual pueda haber un debate, deben armonizar las cosas. ¿Qué van a hacer?, ¿van a derogar el delito?”, respondió la morenista.

Al final, el tema se retiró de la discusión.

Aumentan penas a casos de feminicidio

En la misma sesión, se aprobó un dictamen que agrava penas para el delito de feminicidio, cuando se cometa en contra de mujeres menores de edad, embarazadas, adultas mayores o con discapacidad. El aumento de penas será de una tercera parte adicional a la sanción. Si la pena de cárcel es por 40 años por feminicidio, en esos casos, se aplicarían 53 años y tres meses.

Otro tema que generó polémica fue el empate a tres votos que se produjo en el dictamen propuesto por la diputada de Futuro, Mariana Casillas, quien propuso reformar la Ley del Registro Civil para establecer el procedimiento para solicitar la modificación de las actas de nacimiento, con base en el derecho a la identidad de género autopercibida. Votaron en contra la diputada del PRI, María del Refugio Camarena, el panista Isaías Cortés, y José Luis Tostado, de Movimiento Ciudadano. A favor votaron Enrique Velázquez, Norma López y el legislador de Morena, Miguel de la Rosa.

Al haberse dado una segunda votación, con el empate a tres votos, el tema se volverá a votar en la siguiente sesión de la Comisión.