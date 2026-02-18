Refuerza Gobierno de Guadalajara estrategia preventiva contra el sarampión en el sector educativo

Con el objetivo de evitar la propagación del sarampión en los centros educativos del municipio, el Gobierno de Guadalajara reforzó su estrategia preventiva durante la Quinta Sesión Ordinaria del Consejo de Participación Social en la Educación, en la que se establecieron nuevos acuerdos para fortalecer las medidas de prevención y atención oportuna.

Durante la sesión, encabezada por el director de Educación de Guadalajara, Miguel Ángel Casillas Trejo, se presentaron las principales acciones de mitigación del virus, entre las que destacan la aplicación de vacunas en centros de salud, la implementación del uso obligatorio de cubrebocas para estudiantes y personal docente, así como el reforzamiento de los protocolos de actuación ante la detección de casos dentro de la comunidad educativa.

Como parte de los acuerdos alcanzados, se determinó habilitar un grupo de difusión oficial en el que participen representantes de cada sector educativo, personal docente y madres y padres de familia, con el fin de mantener una comunicación constante, clara y oportuna, además de fortalecer la estrategia de prevención y mitigación.

De acuerdo con las estadísticas proporcionadas por la Secretaría de Salud Jalisco, las acciones impulsadas por el Gobierno de Guadalajara han dado resultados positivos, ya que el municipio se ubica entre los últimos lugares del Área Metropolitana en número de contagios, lo que refleja la efectividad de las medidas preventivas implementadas.

Casillas Trejo destacó la participación activa de las y los asistentes, lo que ha permitido consolidar los buenos resultados obtenidos hasta ahora.

“Hubo muy buena participación, en el sentido de que también hubo varias opiniones; se tomaron algunos acuerdos en cuanto al canal de comunicación y a definir acciones coordinadas. Es un tema difícil y complejo, y hay mucho interés por parte de los maestros en obtener información que les permita tener mayor seguridad en sus escuelas”, señaló.

En la sesión estuvieron presentes el director de Servicios Médicos Municipales, doctor Méndez de Lira; el titular de la Dirección de Programas Compensatorios y de Apoyo a la Secretaría de Educación, Miguel Aldrete; además de directivos de escuelas de educación básica, supervisores de zona, representantes de madres y padres de familia, y otros liderazgos del sector educativo.