Aprueban subsidio millonario para fortalecer salario de policías de Guadalajara

El Ayuntamiento de Guadalajara aprobó la suscripción de un convenio con el Gobierno de Jalisco para otorgar subsidios destinados al fortalecimiento salarial de policías municipales, con una bolsa superior a los 35 millones de pesos. La medida fue avalada con 14 votos a favor de regidores de MC, PAN, PRI y Hagamos, y cuatro abstenciones de Morena. Los recursos se dirigirán a elementos comisionados a la Policía Metropolitana y al personal operativo en activo de la Comisaría de Seguridad Ciudadana.

Aprueban subsidios destinados al fortalecimiento salarial de policías municipales

Este apoyo económico se suma al incremento directo de 700 pesos mensuales al sueldo del personal operativo aprobado previamente para 2026 por el gobierno municipal. La presidenta municipal, Vero Delgadillo, reconoció la labor de los policías y destacó la coordinación permanente con autoridades estatales y federales en materia de seguridad, lo que —aseguró— ha contribuido a la reducción del 26 por ciento en delitos de alto impacto y a la disminución de homicidios en la ciudad.

La alcaldesa señaló que, durante la reciente Mesa de Paz encabezada por autoridades federales, se reconoció a Guadalajara como el municipio más avanzado en la estrategia de seguridad. Asimismo, subrayó la colaboración institucional con el Consejo Estatal de Seguridad, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y el Gobierno estatal para fortalecer las acciones de prevención y vigilancia.

Por su parte, la regidora Ana Robles, presidenta de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, destacó que la medida prioriza tanto la seguridad pública como el bienestar de los elementos policiales, lo que posiciona a la Policía de Guadalajara entre las mejor remuneradas del país, incluso por encima de corporaciones federales. Añadió que el municipio impulsa acciones de profesionalización, capacitación constante y acceso a programas de aprendizaje del idioma inglés.

El regidor Humberto Trujillo detalló que del monto aprobado, más de 9 millones de pesos se destinarán a elementos asignados a la Policía Metropolitana y 26 millones a integrantes de la Policía de Guadalajara, como parte de una estrategia integral para dignificar la labor policial.

Con estas acciones, el gobierno municipal busca fortalecer la seguridad de proximidad, mejorar las condiciones laborales de los elementos y consolidar un entorno de paz y tranquilidad para la ciudadanía.