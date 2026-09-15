Lemus encabeza izamiento de la Bandera en el 216 Aniversario de la Independencia

. Izamiento de la Bandera Nacional.

Para dar inicio a las actividades conmemorativas del 216 Aniversario del Inicio de la Independencia de México, el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, encabezó el izamiento de la bandera nacional en la Plaza de la Liberación, en el corazón de Guadalajara.

La ceremonia se realizó con honores al lábaro patrio y la entonación del himno nacional, acompañada por la presencia de jaliscienses y representantes de los Poderes del Estado y las Fuerzas Armadas.

Entre los asistentes estuvieron Verónica Delgadillo García, Presidenta Municipal de Guadalajara; José Luis Álvarez Pulido, Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura; así como mandos militares y de la Guardia Nacional, quienes acudieron en representación de la V Región Militar y la Coordinación Territorial de la Guardia Nacional Región Occidente. También participó Rafael Martínez Ramírez, Jefe de Oficina del Gobernador.

El Centro Histórico tapatío se prepara para recibir a miles de familias en la celebración “Jalisco, el Corazón de México”. A las 21:00 horas, Lemus Navarro encabezará el tradicional Grito de Independencia desde el balcón de Palacio de Gobierno, seguido de un espectáculo de pirotecnia y la presentación gratuita de Grupo Frontera en la Plaza de la Liberación.

Las autoridades informaron que habrá cierres viales en el perímetro del Centro Histórico y modificaciones temporales en rutas del transporte público, disponibles en las redes sociales de la Secretaría de Transporte (SETRAN).

El Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) ampliará el servicio de las líneas 1, 2 y 3, así como Mi Macro Calzada, hasta la 1:00 a.m. del miércoles 16 de septiembre. Las estaciones Guadalajara Centro (Línea 3) y Plaza Universidad (Línea 2) permanecerán cerradas durante el evento musical y reanudarán operaciones al concluir la jornada.