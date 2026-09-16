Vero Delgadillo da el Grito de Independencia en Chapalita

La Glorieta Chapalita se vistió de verde, blanco y rojo para celebrar la noche del 15 de septiembre. Entre mariachi, banderas, papel picado, luces y antojitos mexicanos, la presidenta de Guadalajara, Vero Delgadillo, encabezó la ceremonia del Grito de Independencia ante vecinos y familias de la zona.

Grito de Independencia, encabezado por la Presidenta de Guadalajara, Vero Delgadillo

Desde este espacio emblemático de la ciudad, Delgadillo recordó a quienes participaron en la lucha por la Independencia y trasladó la celebración nacional a la comunidad de Chapalita, incorporando en su arenga a quienes forman parte de la vida cotidiana de Guadalajara.

“Hoy celebramos una vez más el orgullo de ser de Guadalajara, la ciudad más bonita de México”, expresó la presidenta municipal.

Grito de Independencia, encabezado por la Presidenta de Guadalajara, Vero Delgadillo

En su mensaje, Delgadillo también hizo un reconocimiento a las y los vecinos de la zona, antes de cerrar con una arenga que incluyó a Guadalajara y Jalisco.

“¡Que vivan las y los vecinos de Chapalita! ¡Que viva Guadalajara! ¡Que viva la ciudad que te cuida! ¡Que viva Jalisco!”, gritó ante los asistentes.

La celebración continuó con música de mariachi y el ambiente tradicional de las fiestas patrias, mientras las familias disfrutaron de la gastronomía mexicana y de una noche que tuvo como escenario uno de los puntos más reconocibles del poniente tapatío.

Grito de Independencia, encabezado por la Presidenta de Guadalajara, Vero Delgadillo

Al acto acudieron integrantes de la mesa directiva de residentes de Chapalita, entre ellos su presidente, el arquitecto Rafael Castillo Aceves; así como autoridades municipales, entre ellas el regidor de Guadalajara, Humberto Trujillo.