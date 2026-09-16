Piden Invidentes Unidos al Congreso autorizar subsidio mensual de 35 mil pesos a esa organización

Integrantes de la Organización de Invidentes acuden nuevamente a legisladores locales.

Personas invidentes, muchas de ellas de la tercera edad y que venden dulces o pulseras en los cruceros del centro de la ciudad, solicitaron una vez más al Congreso del Estado, que se les restituya el subsidio que se les retiró desde 2012, para el sostenimiento de su sede.

Un grupo de integrantes de la Organización de Invidentes Unidos de Jalisco y su representante legal José Antonio García Casal, acudieron el 3 de septiembre al Congreso del Estado, para pedir la intervención de los legisladores para que se entregue un subsidio mensual de 35 mil pesos, con el cual quieren dar mantenimiento y sostener el uso de su sede, situada en la calle Belén 457, casi esquina con Herrera y Cairo.

Las peticiones se han hecho desde 2025 a la diputada de MC, Gabriela Cárdenas, presidenta de la Comisión de Hacienda, sin que hasta el momento tengan una respuesta positiva, relató Miguel Gómez González, integrante de la agrupación.

“A nosotros nos ponen obstáculos, la Secretaría de Asistencia Social, inclusive aquí en el Congreso del Estado, no nos aprobaron porque no tenemos el deducible de impuestos y porque no tenemos ciertos papeles, que a nosotros se nos ha dificultado obtener, pero hemos hecho por muchos lados la lucha, por medio de nuestro representante legal, para que ese subsidio que ya lo teníamos, vuelva otra vez, desde 2012 nos lo quitaron. Entonces, nos ponen muchas trabas en los trámites”, explicó Miguel Gómez.

La Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS) ha pedido a los invidentes que tengan su registro ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), para que luego compitan por apoyos económicos del programa Yo Jalisco.

Las personas ciegas ya están cansadas de tocar puertas en el Gobierno de Jalisco y en el Congreso local, explicó Perla Yazmín Rivera Mora, entrevistada en la sede del Poder Legislativo.

“Hemos estado solicitando apoyo por parte de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS) para que se le entregue un apoyo a la Organización de Invidentes y podamos ayudar a los compañeros y a que podamos mejorar las instalaciones de nuestra casa”, expresó Perla Yazmín.

La Organización de Invidentes Unidos de Jalisco se fundó en 1973 y en su sede ofrecen cursos de capacitación a personas ciegas para integrarse a una vida más autónoma. A ese gremio pertenecen 120 personas invidentes y débiles visuales.

Los invidentes también solicitaron al Congreso que se hagan reformas a la Constitución local, para que se les otorgue una pensión bimestral, a las personas con discapacidad de entre 29 y 64 años de edad, ya que en Jalisco ese grupo esta fuera de los subsidios del programa Yo Jalisco.