Atrapan al “Ladrón del TikTok”; robamotos presumía en redes sociales sus delitos

Fue detenido "El ladrón del TikTok"

Además de que presuntamente cometía robos de motocicletas, un hombre presumía en TikTok sus actos criminales; una de las víctimas lo denunció y el señalado como delincuente fue rastreado por investigadores de la Fiscalía de Jalisco quienes lo aprehendieron.

La acción fue realizada por la Unidad Especializada en la Investigación de Robo de Vehículos tras el reporte del robo de una motocicleta de alto cilindraje, ocurrido el pasado 8 de enero en la calle Fray Bartolomé de Las Casas, de la Colonia Barragán Hernández, municipio de Guadalajara.

En la denuncia se informó que el ahora detenido había amagado al propietario de la moto con un arma de fuego para despojarlo de la unidad.

Además el imputado habría amenazado a la persona afectada para que desistiera de interponer alguna denuncia, y le dijo que tenía vínculos con una organización delictiva; sin embargo, el dueño de la moto no se intimidó y presentó el reporte del robo.

Mediante las labores de inteligencia de la Policía de Investigación y el “seguimiento de evidencia digital”, se detectó que “el sospechoso utilizaba plataformas de redes sociales, específicamente TikTok, para publicar su habilidad en el encendido de motocicletas presuntamente robadas, incluyendo la unidad objeto de esta investigación”, informó la Fiscalía.

"El ladrón del TikTok"

Esta conducta permitió a los agentes fortalecer la carpeta de investigación, por lo que al mando del Ministerio Público, se solicitó y obtuvo una orden de cateo para ingresar a una finca ubicada en la calle Esteban Loera, del barrio de San Juan Bosco, en Guadalajara, en donde el personal de la Fiscalía localizó diversos indicios y autopartes de procedencia ilícita que fueron asegurados.

Arturo “N”, en un intento por evadir la justicia, presuntamente trató de sobornar a los investigadores e hizo un ofrecimiento de dinero, pero fue detenido por el delito de cohecho.

Como parte de las pesquisas se colocó al arrestado detrás de una cámara Gessel, donde la persona afectada y un testigo “reconocieron de manera directa y categórica” a Arturo “N” como el mismo que presumiblemente la amenazó y despojó de su patrimonio.

👮🏻‍♂️ La popularidad digital no otorga impunidad.



🚔 La Unidad Especializada en la Investigación de Robo de Vehículos de la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada logró la detención de un hombre señalado en un robo con violencia ocurrido en Guadalajara. (1-3) pic.twitter.com/2YSaEHd6R8 — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) February 18, 2026

El Ministerio Público judicializó el caso, por lo que Arturo “N” fue remitido al penal de Puente Grande, en donde ya quedó vinculado a proceso por un juez de control.

La Fiscalía del Estado enfatizó que no permitirá “que la visibilidad en plataformas digitales sea utilizada como un escudo para la delincuencia” y que sus elementos siguen trabajando para esclarecer los delitos y que los responsables sean presentados ante los tribunales.

La dependencia también hizo un llamado para que las víctimas de cualquier delito, acudan a denunciar.