Morena busca sumar a sus filas a la diputada local Mariana Guerrero

Citlali Hernández, responsable de Elecciones en Morena Nacional, con Mariana Casillas, en la sede de ese partido en la CDMX.

La diputada local Mariana Casillas Guerrero, quien llegó a la curul del Congreso de Jalisco, bajo las siglas del desaparecido partido local Futuro, está en vías de integrarse a Morena.

La legisladora, representante del distrito 14 de Tlajomulco, se reunió en días pasados en la ciudad de México, con Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, quien le hizo la invitación para integrarse a las filas del partido guinda y en caso de que busque la reelección a legisladora, recibir el respaldo respectivo de se partido.

Citlalli Hernández le pidió que si se integra a Morena tendría que conformar un bloque de nuevos políticos jóvenes, afines a la ideología morenista, con el fin de construir un relevo generacional en Jalisco.

Mariana Casillas preside la Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión del Agua, desde donde ha impulsado las comparecencias al Congreso del titular del SIAPA, Ismael Jáuregui Castañeda, así como de la directora del Imeplan, Patricia Martínez. Además, ha presentado diversas iniciativas en materia de vivienda social y para regular a las plataformas de hospedaje de estancia corta.

Casillas ganó el distrito 14 de Tlajomulco, con 54 mil 833 votos, de la coalición integrada por Morena, Futuro, PT, PVEM y Hagamos, por 40 mil 112 de MC, donde el partido naranja gobierna desde 2009.

La legisladora es egresada de la licenciatura de Antropología de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y fue titular de la Dirección de Género en el Comité de Futuro en Guadalajara.