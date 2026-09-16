Vero Delgadillo acompaña el Desfile Cívico-Militar por la Independencia de México

La conmemoración por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México continuó este martes con el tradicional Desfile Cívico-Militar por las calles del Centro Histórico de Guadalajara, donde la Presidenta Municipal, Vero Delgadillo, acompañó el paso de los contingentes.

Tradicional Desfile Cívico-Militar del 16 de septiembre en el Centro Histórico de Guadalajara

El desfile reunió a alrededor de 20 mil personas y contó con la participación de dos mil 561 elementos a pie, 75 charros montados, 75 caninos, 321 vehículos, nueve vehículos anfibios, dos aeronaves, 12 banderas y ocho estandartes.

Entre las corporaciones que participaron estuvieron elementos de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, así como personal de la Dirección de Servicios Médicos de Guadalajara, que se sumó al recorrido con 20 elementos, seis ambulancias, seis motocicletas y un vehículo Orión.

También participaron 133 elementos de Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil y Bomberos de Guadalajara a pie, cuatro binomios caninos, 50 oficiales en contingente motriz y 33 vehículos.

Tradicional Desfile Cívico-Militar del 16 de septiembre en el Centro Histórico de Guadalajara

Seguridad y emergencias

Como parte del despliegue de las corporaciones de seguridad, durante el desfile se realizó el sobrevuelo del helicóptero Zeus, de la Comisaría de Guadalajara, y de un helicóptero Black Hawk, perteneciente a la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco.

Al contingente se incorporaron además elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco y de la Comisaría de Seguridad Pública de Zapopan.

La celebración también contó con la presencia de elementos de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, así como de integrantes de la Asociación de Charros de Jalisco y otras dependencias municipales del estado.

De esta manera, el desfile reunió en un mismo recorrido a corporaciones de seguridad, servicios médicos, cuerpos de emergencia y representantes de la tradición charra, en una jornada cívica que tuvo como escenario las calles del primer cuadro de Guadalajara.