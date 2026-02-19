El Observatorio de Transporte pide que no se condicione el subsidio al usuario, a la obtención de la Tarjeta Única

El Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte quiere que se repita la Encuesta de Satisfacción que hizo el Imeplan.

El Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte hizo un pronunciamiento en el que expresó su preocupación porque no se hacen ajustes en el tema de la tarifa del transporte público, ni en la mejora del servicio.

En un documento de ocho cuartillas, los integrantes del Observatorio hicieron un llamado al gobierno de Jalisco, para que rectifique y no se condicione el uso de la Tarjeta Única, para obtener el subsidio de 11 pesos en la tarifa del transporte público.

Yeriel Salcedo, coordinador del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte, con la minuta en mano de la reunión del 26 de diciembre, subrayó que ese día, la tarifa acordada por el Comité Técnico Tarifario fue de 13 pesos con 03 centavos y no de 14 pesos, como lo anunció el gobernador Pablo Lemus, en un video.

“El tema de que no hay que vulnerar los derechos de las personas con el tema de la tarjeta. Si hay gente que quiere tenerla, adelante, pero sí hay gente que no la quiere tener, también tiene su derecho de no obtenerla y acceder al subsidio a través de otros medios. A lo mejor con VISA o seguir con la tarjeta que tenemos actualmente. El otro tema es la Encuesta de Satisfacción que se nos comentó varias veces por parte del Imeplan que no nos acercamos y no preguntamos y nosotros tenemos este oficio de entregado en octubre del año pasado, con un montón de observaciones y recomendaciones y no nos contestaron ni el oficio”, explicó.

Otro tema que pide el Observatorio de Transporte es que se transparente y se den a conocer las cifras a detalle de los costos que tienen las empresas de transporte, cuántos usuarios mueven cada día y que se indique el destino del subsidio que se ha entregado a los transportistas, quienes señalaron que con la nueva tarifa no tienen posibilidades de ofrecer un mejor servicio al usuario, dijo Adonais Lee, integrante del Colectivo Ecologista Jalisco (CEJ) y del Observatorio.

“No se transparenta, no conocemos, no hay datos del servicio de transporte público. Cuántos usuarios mueven en total, cuáles son sus corridas, los horarios, sus ingresos económicos, los gastos de operación. Se desconocen. Lo que se muestra en el Comité Tarifario son los datos del sistema del Siteur (en las tres líneas del Tren Ligero) de los BRT (dos rutas del sistema Mi Macro). Obviamente que es gravísimo que se tomen decisiones de manera generalizada, cuando no está evaluado y no tenemos datos de todo el sistema de transporte público”, subrayó.

El Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte se creó formalmente en 2018, en la gestión del ex gobernador Aristóteles Sandoval, se ratificó en el sexenio de Enrique Alfaro y ahora se pide que Pablo Lemus les de la formalidad legal para su operación.

Los 21 colectivos, universidades y organizaciones sociales que lo integran advirtieron que con o sin el aval del Gobierno de Jalisco, ellos continuarán vigilando la operación del sistema de transporte y le advirtieron al Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan) que debe repetirse la Encuesta de Satisfacción porque sus resultados “están sesgados” y no reflejan las fallas cotidianas del sistema de transporte.