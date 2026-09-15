Puerto Vallarta tendrá terminal de cruceros home port: Lemus

. Imagen; Copilot/IA.

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció que el pasado viernes se publicó la licitación internacional para la construcción de una terminal de cruceros home port en Puerto Vallarta, cuya obra iniciará el próximo año.

El mandatario explicó que este proyecto busca reactivar el turismo en el destino, afectado por la caída de visitantes tras los hechos ocurridos el 22 de febrero y por el tipo de cambio. “Lo que se está buscando es una marina para cruceros turísticos en el Pacífico”, señaló.

Lemus destacó que Jalisco compitió contra Mazatlán, Los Cabos y Nayarit, y que gracias a la gestión estatal y la aportación de tierra y recursos para el crecimiento de la Marina de Puerto Vallarta, se logró asegurar esta oportunidad. “Este proyecto le va a cambiar el rostro a Puerto Vallarta”, afirmó, al recordar que el puerto ha registrado una disminución del 12.4% en el tráfico de pasajeros entre enero y agosto de este año.

La nueva terminal permitirá que los cruceros salgan o lleguen directamente a Puerto Vallarta, lo que incrementará la presencia de visitantes y generará un promedio de dos noches adicionales de hospedaje por pasajero.

La Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Puerto Vallarta publicó la convocatoria internacional para participar en el concurso público de construcción y operación de la terminal, con base en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario local.

El documento establece que podrán participar personas físicas y morales, mexicanas o extranjeras, con experiencia en operación de terminales portuarias de cruceros y turismo náutico, y que cuenten con un patrimonio o capital contable suscrito igual o superior a 200 millones de pesos al cierre de 2025.

El proyecto forma parte de la estrategia estatal para diversificar la oferta turística de Jalisco, impulsando el desarrollo económico de la costa y fortaleciendo la conectividad marítima con otros destinos del Pacífico. Con ello, se busca consolidar a Puerto Vallarta como punto de partida y llegada de rutas internacionales de cruceros.

Además, la nueva infraestructura permitirá generar empleos directos e indirectos durante su construcción y operación, beneficiando a sectores como hotelería, transporte, comercio y servicios turísticos. El Gobierno de Jalisco prevé que la terminal se convierta en un referente de modernización portuaria en México y América Latina.