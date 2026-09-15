Diputados realizan Parlamento Abierto para mejorar proyecto de Ley para atender enfermedad renal en Jalisco

Participaron tres diputados, el secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez y organizaciones civiles de enfermos del riñón.

En 2025, se registraron más de 530 mil casos acumulados de enfermedad renal crónica. Esto significa que uno de cada 10 jaliscienses presenta algún grado de daño renal, lo que signfica un reto para el sistema de salud del Estado.

Por ello es importante actuar antes de que este padecimiento avance a etapas irreversibles, afirmó la diputada de MC, Mónica Magaña, quien encabezó una mesa de trabajo como parte del proceso de Parlamento Abierto “Ley para la detección, prevención y atención de la enfermedad renal en el Estado de Jalisco”. donde especialistas y activistas participaron en la construcción de un dictamen que atienda este problema de salud pública en Jalisco.

“Estamos hoy con la máxima responsabilidad: la primera es, qué vamos a hacer para prevenir que el daño renal no avance en las personas que están empezando a tener algún síntoma, alguna presencia de cómo actuar y a fortalecer las políticas públicas existentes encabezadas por la Secretaría de Salud, incluso en el marco de la discusión del presupuesto 2027 podremos hacer algo al respecto”, dijo.

La iniciativa de la legisladora plantea la creación de un Programa Estatal de Detección, Prevención y Atención del Daño Renal, que incluya la realización de estudios y jornadas gratuitas en los 125 municipios, particularmente dirigidas a las poblaciones con mayor riesgo, en coordinación con el sistema de educación pública.

El secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, apoyó la iniciativa y se pronunció a favor de fortalecer la prevención y detección temprana del daño renal, para evitar complicaciones de enfermedades como la diabetes y la hipertensión.

“Aproximadamente 35% de la población tiene hipertensión arterial y hoy en el ámbito médico, se ha acuñado un término conocido como el ‘síndrome cardio-metabólico-renal. ¿Por qué se ha acuñado este término?, pues por la relacion íntima que tienen estas patologías y lo que impactan a la salud renal”, dijo el funcionario.

Otro enemigo silencioso son las dislipidemias: esto es, colesterol alto y trigleceridos altos, que lo presenta 30% de la población y que afecta los vasos sanguineos del riñón.

El diputado de Hagamos, Enrique Velázquez González, señaló que desde 2015 se trabaja en Jalisco para atender el problema de la insuficiencia renal, particularmente en zonas como El Salto, Juanacatlán, Ocotlán y la Ribera de Chapala, donde diversos factores ambientales y sociales han sido relacionados con este padecimiento.

“Había una pregunta que nos haciamos ¿por qué jalisco es primer lugar mundial con personas con insuficiencia renal? Y nos dimos cuenta que el tema tenía que ver con múltiples facotres, con temas hasta de costumbres, que la gente lava la ropa en los arroyos y la ropa trae metales pesados, secan la ropa, el cuerpo lo absorbe y como es una enfermedad silenciosa se dan cuenta hasta que ya no funciona el riñón”, apuntó el legislador.

Velázquez habló de la necesidad de fortalecer la prevención y la donación de órganos, al advertir que en México millones de personas viven con enfermedad renal y existe una falta importante de donadores y médicos nefrólogos.

Georgina Velasco García, representate de Trasplantados en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde AC, señaló la importancia de avanzar en la detecciòn temprana desde la infancia.

“Significa para nosotros que haya tomado el tema de la salud renal como un tema importante para ponerlo en la mesa de discusión. En nuestra organización, hace ya más de 20 años que intentamos trabajar por la cuestión de los infantes, de los niños, la prevención”, explicó.